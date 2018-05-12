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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.05.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Baklava üreticilerinden protesto! Fıstıklı baklava yapımı durdu…

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Baklava üreticilerinden protesto! Fıstıklı baklava yapımı durdu…

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), fıstık fiyatlarının 210 liraya ulaşmasıyla fıstıklı ürün üretmeyerek bu durumu protesto etme kararı aldıklarını duyurdu.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Baklava sektörü Ramazan Ayı’nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

Fıstık fiyatlarında yaşanan artış baklavacıları zor durumda bıraktı. Fıstığın kilosunun 210 TL’ye ulaşmasının ardından, baklava üreticileri fıstıklı ürün çıkarmama kararı aldı. Baklavacılar bu fiyat artışlarına karaborsacı ve stokçuların neden olduğunu öne sürdü. Söylenene göre sene başında üreticiden kilosu 60 TL’den toplanan fıstıklar depolanarak kısım kısım fiyat artışıyla piyasaya satılıyor.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, “Baklava sektörü Ramazan Ayı’nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz” dedi.

Bugün kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosunun 70 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten Yıldırım, “Bu fiyat aralığının sebebini sizlere izah etmek istiyoruz. 2017 yılının başında 60 TL olan fıstık fiyatları şuan itibariyle KDV dahil 210 TL’yi bulmuştur. Normalde bu fiyatın 70-75 TL civarında olması gerekir. Bunun sebebi maalesef karaborsacı ve stokçulardır. Stokçular, 2017 yılı başında üreticiden 60 lira civarında topladığı fıstığı depolayarak piyasaya azar azar çıkardılar. Bunu kademeli bir şekilde fiyat yükselterek satmaya başladılar. Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla bu fiyat 210 TL’yi buldu” diye konuştu.

“STOKÇULAR YÜZDE 300’LÜK FARKI CEPLERİNE İNDİRDİ”

Bu fiyat artışlarındaki yüzde 300’lük bir oranı stokçuların kazandığını ileri süren Yıldırım, “Burada ne dalından toplayan üreticinin de dükkanlarında fıstık satan esnafımız kazanç sağlamadı. Aradaki yüzde 300 civarında olan farkı ceplerine indiren stokçu ve karaborsacılardır. Sektörde denetleyeci ve belirleyeci mekanizmalarının oluşmamasında dolayı bu boşluktan faydalanan karaborsacı ve stokçuların piyasada başrol oynamasına neden olmaktadır. Bu durumda en çok zarar görenler fıstık üreticileri, kuruyemişçiler, baklavacılar ve fıstık kullanan diğer sektör mensuplarıdır. Dolayısıyla tüketicilerin de bu artışın bedelini ödediği açıktır. Bu artışı, lisansı depolamanın olmaması, standart ve kurumsal piyasanın yerleşik olmadığı fıstık sektöründe piyasada koşullarıyla uyuşmayan fiyatlama politikaları tamamen kayıt dışının vermiş olduğu cesaretten kaynaklanmıştır” şeklinde konuştu.

ZAM DA YOK, FISTIK DA YOK

Baklava sektörünün bu fahiş fiyat artışına rağmen bu dönemde zam yapmayı düşünmediğini aktaran Yıldırım bir de şu eklemeleri yaptı: “Baklava sektörü Ramazan Ayı’nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz.  Bu artışların önlenmesinde ilgili bakanlıklardan destek bekliyoruz. Çözüm olarak, sektörümüzde oluşan kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçilmesi için fıstık ithalatında gümrük vergilerinin düşürülüp, ithalatın önünün açılması gerekmektedir. Rasyonel fiyatlama yapılabilmesi için ilgili tüm kurumların daha fazla inisiyatif alması gerekmektedir.”

BAKLAVACILAR FISTIK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Fıstık fiyatlarının düşmesi için ithalatın önünün açılması talep ettiklerini söyleyen Yıldırım, “Haksız rekabet, kayıtdışı faaliyetler ve karaborsacılık yapanların tespit edilip yaptırım uygulanması ve ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerekmektedir. Et fiyatlarında rtış oldu, canlı hayvan ithal edilip fiyatlar düşürüldü. Ceviz ve bademde gümrük vergileri düşürüldü ve ithalatında kolaylık sağlandı. BU kolaylıkların Antep fıstığı için de uygulanmasını talep ediyoruz. Eğer ithalatın önü açılırsa bizler fıstığın kilosunun 70 liraya kadar düşeceğine inanıyoruz. 2017 yılından beri, bu karaborsa ve stokçuların eline fazladan 4 milyar 250 milyon TL civarındadır. Bu para tamamen baklava sektörünün cebinden çıktığı gibi tüketicinin cebinde de çıkmıştır. Bu paranın yüzde 90’ı kayıtdışıdır. Fiyatların normale inmesi için lisanslı depoculuk ve üretime yönelik destek verilmesi gerekmektedir. Bu olayın önüne geçilmezse Milli tatlımız olan baklava üretiminde ciddi düşüşler yaşanacağı gibi istihdam olarak da kayıplar yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Yıldırım son olarak şu bilgileri verdi: "Türkiye’de ortalama günde bin 100 ton günlük baklava üretimi yapılıyor. 2017 yılında 20 milyon TL’ye yakın ihracat gerçekleşti."

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