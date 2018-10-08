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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Bakkalı olmayan köye tekstil fabrikası kurdu

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Bakkalı olmayan köye tekstil fabrikası kurdu

Denizli'de 10 yıl tekstil sektöründe çalışan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, ailesinin de desteği ile Afyonkarahisar'da bakkalı bile bulunmayan köyünde kendi fabrikasını açarak, 50 kişiye istihdam sağladı.

AFYONKARAHİSAR'ın en uzak ilçelerinden Başmakçı'ya bağlı Hırka köyünde yaşayan Yılmaz, henüz 16 yaşındayken Denizli'deki tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

Her gün köyünden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki iş yerine giderek bir yandan evine ekmek götürürken, mesleğin inceliklerini de öğrenen Yılmaz, kendi köyüne tekstil fabrikası kurmaya karar verdi.

Ailesinin de desteği ile yaklaşık bir ay önce kendi iş yerini açarak bu hayalini gerçekleştiren genç girişimci, bakkalı bile olmayan köyünün kadınları başta olmak üzere çevre köylerden 50 kişiye istihdam sağladı.
Genellikle Denizli ve İstanbul'dan aldığı siparişleri zamanında yetiştirmek için çalışanları ile yoğun mesai harcayan Yılmaz'ın en büyük hayali, devletten destek alarak işlerini büyütüp istihdam sayısını iki katına çıkarmak.

Genç girişimci Yılmaz, AA muhabirine, ortaokulu bitirdikten sonra 16 yaşında Denizli'deki bir tekstil fabrikasında işe başladığını söyledi.
2008 yılından bu yana tekstil sektöründe çalıştığını belirten Yılmaz, "10 yıl Denizli'de bu işi yaptım. Tekstil fabrikasında uzun yıllar çalıştım, tecrübeliyim. Tecrübe kazandığım için hayalim kendi köyümde bir fabrika açmaktı." dedi.

"İNŞALLAH KİMSENİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAYACAĞIM"

Bu hayalini ailesiyle paylaştığında büyük destek gördüğünü, onların da yardımı ile bir ay önce köyde kendi iş yerini açtığını anlatan Yılmaz, "Ailemin desteğiyle iş yerimi açtım. Kendi işimin patronu oldum. Köyümüzde bakkal bile yok. Bakkalı olmayan bir köye fabrika açtım." diye konuştu.

Yılmaz, iş yerinde 50 kişinin çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefim 100 kişiyi istihdam etmek. Devlete başvuruda bulundum destek için. Destek gelirse ilerleyen zamanlarda fabrikayı büyüteceğim inşallah. Arkadaş çevrem de çok büyük destek veriyor. İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağım. Burada zor şartlarda çalışıyoruz. Mesela mesaiye kaldığımızda bir ekmek almak için bile en yakın ilçeye gidiyoruz. Şu anda penye üzerine iş yapıyoruz. Dış giyim yapıyoruz. Günümüz çok yoğun geçiyor, siparişlerimiz çok fazla. Şu anda siparişlerimiz Denizli'den ama ağırlıklı olarak İstanbul'a ürün gönderiyoruz. İstiyoruz ki bütün illerden talep olsun, biz de gönderelim. Yurt dışından bile talep gelirse çok seviniriz."

"İŞLERİMİZ İLERLEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİMİZ MARKALARA YÖNELİRİZ"

İşletme Müdürü Mehmet Azak da Hırka'ya İstanbul'dan çalışmak için geldiğini aktardı.

Köyde böyle bir iş yerinin işletilmesinin bazı zorlukları olduğuna işaret eden Azak, şunları kaydetti:

"Tabii ki burada sıkıntılar yaşıyoruz. Ulaşımda biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah burada işlerimiz ilerlediği zaman istediğimiz markalara yöneliriz. Şu anda burada bayan giyim yapıyoruz. Üst giyim. Ara sıra pantolon yapıyoruz. Hedefimiz ceket dikmek. İnşallah onu da başaracağız. Şu anda 50 kişi çalıştırıyoruz. 3 ay sonra bu sayıyı 80'e çıkarmak istiyoruz. İşlerimiz çok yoğun."
İşçilerden Esra Ünlü ise Neslihan Yılmaz ile aynı köyde yaşadığını dile getirdi.
İşletmenin açılışının hem kendi köyü hem çevre köyler için istihdam açısından çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu:

"Fabrikada 50 kişi çalışıyoruz. Buradan aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Bulunduğumuz yerde çok fazla imkana sahip değiliz. Burada böyle bir iş yerinin açılması hepimiz için çok önemli fırsat. İnşallah işlerimiz yolunda gider, daha da büyütürüz burayı. Neslihan hanımın böyle bir işletme açması herkese örnek olacaktır. Bize de ekmek kapısı açtığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz."

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