BAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek
GeriEkonomi BAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

BAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BAKKA'dan sanayi projelerine 20 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktı.

Zonguldak, Karabük ve Bartın'da iş ve yatırım ortamının geliştirilmesini amaçlayan BAKKA, gelecek yıl için Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı'nı açıkladı.

Toplam bütçesi 20 milyon lira olarak belirlenen program çerçevesinde proje teklif çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kurulu veya kurulması planlanan endüstriyel alanlarda gerekli altyapı iyileştirmeleri, endüstriyel kirlilik ve atık bertarafı odağında temiz ve yaşanabilir çevreye yönelik projeler ile sanayi sektöründe uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünün teminine yönelik projeler, 12-18 ay süreyle, yüzde 25-75 oranında ve 500 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında desteklenecek.

BARTIN TURİZMİNE ÖZEL ÇAĞRI

Ajans, Bartın'ın rekabetçi sektörlerinden turizm alanındaki projelere yönelik Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'nı da duyurdu.
Söz konusu programa 5 milyon liralık bütçe ayrılırken, doğa ve kültür turizmiyle alternatif turizm faaliyetlerinin önceliklendirildiği program kapsamında turizm odağındaki altyapı projelerine 12-18 ay süreyle, yüzde 25-75 oranında 250 bin lira destek verilecek.

Program kapsamında geliştirilen projelerin Filyos Endüstri Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle bölgede yaşanması öngörülen nüfus hareketliliği ve sosyal yaşamın canlılığını desteklemesi ve bölgenin cazibesini artırması amaçlanıyor.

BAKKA tarafından ilan edilen proje teklif çağrılarına başvuracaklar için 90 gün hazırlık ve başvuru süresi verilirken, programlara Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 13 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

Öte yandan çağrı dönemi boyunca bölgede çeşitli merkezlerde bilgilendirme ve eğitim toplantılarıyla Proje Akademisi adı altında uygulamalı proje döngüsü yönetimi eğitimleri düzenlenerek, paydaşların proje yazım ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi planlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle