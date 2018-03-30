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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

Bakış açısı

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
Bakış açısı

GEÇEN yılın şubat ayında Bursa’da ilk Ekonomi Zirvesi’ni düzenlediğimizde o zaman büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunda oturan Recep Altepe özetle, “Bursa’nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Otel, sanayi vs herşeyimiz var” ekseninde bir konuşma yapmıştı.

Altepe’nin istifası sonrasında İnegöl Belediye Başkanı iken 4.5 ay önce Meclis’teki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Alinur Aktaş’a göreyse çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Ekonomi Zirvesi ve benzerlerinin büyük önemi var. Yeni başkana göre sorunların tartışıldığı, kenti ileriye taşıyacak vizyona katkı sağlayan her etkinlik Bursa’nın geleceğine hizmet anlamına geliyor. Dünyada vizyoner şehirler, ‘iş bitti’ mantığı ile yönetilmiyor. Bir yıl ara ile Bursa’da ne fark gördün diye soranlara verebileceğim ilk cevap belediye başkanlığı koltuğunda daha vizyoner bir ismin oturduğunu söylemek olur.

MESLEK LİSELERİ ELE ALINMALI

Bursa Ekonomi Zirvesi’ni bu kez iş dünyasının yanı sıra meslek lisesi öğrencileri de takip etti. Soru ve konuşmalardan bir kez daha anladık ki eğer ileride sanayide, ticarette çıtayı daha üste koyacaksak, Türkiye’nin acilen meslek liselerindeki eğitimi ele alması, dünya ile rekabet edecek düzeye ulaştırması gerekiyor. İş dünyası ve kamu el ele verip meslek liselerini çağa uygun teçhizatla donatmak için çözümler üretmek zorunda. Bu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yeni dönemin sloganı olarak ortaya koyduğu insana yatırım hedefine ulaşılmasına da büyük katkı sağlayacaktır.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Burkay’ın belirttiği gibi fiziki yatırımlarının bir çoğunu tamamlayan Bursa ve bölgesinin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey nitelikli iş gücü. Bir süredir Türkiye’nin her bölgesini il il geziyor sanayicilerle, iş dünyasıyla bir araya geliyoruz. Nereye gitsek Edirne’den Kars’a, Antalya’dan Samsun’a nereye giderseniz gidin aynı serzeniş ile karşılaşıyoruz.

Bugün Türkiye’nin bir biriyle çelişen iki önemli sorunu var. Biri işsizlik diğeri nitelikli iş gücü. Bir tarafta bir grup insan iş bulamamaktan yakınıyor diğer tarafta bir grup insan işçi bulamamaktan. Doğru iş ile doğru işçiyi buluşturamadığımız gerçeğini odağa aldığımızda bugünden yarın için çözüm ürettiğimiz noktada aslında iki sorunu birden çözebileceğiz. Türkiye’nin beyaz yakalı yöneticiye de otomobile kaynak yapan işçiye de, boyacıya da ihtiyacı var ve olacak. İhtiyaçları belirleyip gençleri doğru bir anlayışla doğru alana yönlendirmeye başarabildiğimiz noktada bugünü değil yarınımızı kurtarabileceğiz. Aksi halde ortaya ihracat hedefleri koyup ithalatımızı azaltmaya çalışırken bir gün gelecek işsizler ordusu ile baş başa kaldığımız bir ortamda kaynakçı, boyacı, ütücü, berber ithal eder konuma geleceğiz. Unutmayalım ki her şeyi robotların yapacağı bir dünya henüz ne kadar uzaksa, ustalarımızı kaybedeceğimiz günler bir o kadar yakınımızda...

 

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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