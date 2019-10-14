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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Baker Hughes: ABD’de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

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Baker Hughes: ABD’de petrol sondaj kule sayısı 2 adet arttı

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, ABD’de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143’e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.

ABD’de sondaj kulelerinin Sondaj kulelerinin 831 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23’e, Kanada’da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 146’ya yükseldi ve Kuzey Amerika’nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet artışla 1,002 düzeyine çıktı,

ABD’nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas’ta kule sayısı 6 adet artışla 420’ye, ABD’deki en büyük havza olan Permian’da da kule sayısı 6 adet artışla 421’e yükseldi.

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