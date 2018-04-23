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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Bakanlıktan temizlik ürünleriyle ilgili uyarı

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Bakanlıktan temizlik ürünleriyle ilgili uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: "Temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazalar ortaya çıkabilmektedir" açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bulunularak, tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bahar temizliği döneminde tüketimlerinde artış görüldüğü anımsatılarak, bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına tüketicilerce bu ürünleri satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğu ifade edildi.

Geniş bir kullanım alanı bulunan ve tüketiciler tarafından yoğunlukla kullanılan deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca etiketinde veya ambalajında üretici/ithalatçı bilgileri bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir.

Deterjanlarda kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız, cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız, el, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız, çocuklardan uzak tutunuz, gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünlerde kullanma talimatını mutlaka okuyunuz, kullanırken eldiven giyiniz, çocuklardan uzak tutunuz, başka bir ürün veya maddeyle karıştırmayınız, gıda maddelerinden uzak tutunuz, ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz, zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız."

Hava Aromatize Edici Ürünlerde de kullanma talimatının mutlaka okunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutulması, hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanılmaması, doğrudan solunmaması, alerjiye sebep olabileceği için vücuda temas ettirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemelerin de Bakanlıkça denetlendiği belirtilerek, tüketicilerin de ilgili mevzuata uygun temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

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