Bakanlıktan Pendik için yeni imar planı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakanlıktan Pendik için yeni imar planı
GeriEkonomi Bakanlıktan Pendik için yeni imar planı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
23.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Bakanlıktan Pendik için yeni imar planı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakanlıktan Pendik için yeni imar planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Pendik Batı Mahallesi’nde 11 bin 300 kişinin yaşadığı bölgenin deprem riskine karşı güçlendirilmesi için hazırlanan yeni imar planlarını onayladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ’Rezerv Yapı Alanı’ olarak belirlenen, 54,32 hektarlık Pendik Batı Mahallesinin yeni imar planlarını onayladı. Pendik Belediyesi tarafından hazırlanan Batı Mahallesinin yeni imar planları dün İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıktı. Yeni planlar, itirazların alınabilmesi için bir ay süreyle askıda kalacak.

YENİ PLANA NEDEN GEREK DUYULDU?

Plan raporunda, yapılaşması büyük ölçüde tamamlanmış olan mahalle için yeniden plan yapılmasının nedeni ise şöyle açıklandı:

"Mevcut nazım ve uygulama imar planlarının bölgenin gereksinimlerini karşılayamaması, kentsel ve sosyal altyapı alanlarının dengeli ve sağlıklı gelişiminin planlanamamış olması, meri imar planları yapılaşma kriterlerine göre yapıların otopark sorunun çözülememesi ve nihayetinde söz konusu bölgede günümüz modern şehircilik ve çağdaş planlama anlayışı ile deprem riskine karşı sağlam, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapılaşmanın oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Kentsel dönüşümü hızlandıracak, sosyal donatı alanlarını içinde barındıran, otopark sorununa köklü çözümler getirerek ulaşım sistemini güçlendirecek bir yaklaşımda nazım imar planı hazırlanmıştır."

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Yeni planlarla ilgili olarak hazırlanan raporun sonuç bölümüne göre, 11 bin 300 kişinin yaşadığı bölgede, yeni planlamaya göre 29 bin 93 kişinin yaşaması öngörülüyor.

Raporda özetle şu değerlendirme yapıldı:

"Mevcut arazi yapısı, 1970'li yıllardan bugüne kadar oluşumunu tamamlamış olup, yeni imar planıyla fiili durum ve üzerindeki değerler korunmuştur. İmar planının belirlemiş olduğu yapılaşma şartları, mevcut kent dokusunun yenilenmesine ekonomik olarak deste olmanın yanı sıra alandaki yapı ve nüfus yoğunluğunu gereğinden fazla artırmamayı öngörmektedir. Mevcut yolların imar planı kararıyla uygun bir şekilde genişletilmesiyle kent içi ulaşım sistemi güçlendirilmiştir. Mevcut sosyal ve teknik donatı alanlarının tamamı korunmuş olup, alanın tamamı şahıs mülkiyetinde olduğundan imar uygulaması ve kamulaştırma yapılamaması nedeniyle ilave donatı alanları planlanamamıştır. Ancak Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan 659 ada 30 parsel üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi eski planlardaki konut alanı fonksiyonundan çıkarılarak Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanmıştır.

Mevcut kent dokusunun yenilenmesine ekonomik olarak destek olunması için imar planının belirlemiş olduğu yapılaşma şartlarının yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ve fonlarından kredi desteği sağlanarak kentsel dönüşümün desteklenmesi öngörülmektedir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle