Bakanlıktan NBŞ için yeni çalışma
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu’nun hazırladığı nişatta bazlı şeker (NBŞ) raporunun ardından, şimdi de Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatıyla yeni bir çalışma başlatılıyor.
Çok Paydaşlı Sağlık Sorunu Komitesi’ne sunulacak çalışma sonuçlarının bir kısmı ise belirlendi. Buna göre, ürünlerin üzerindeki etiketlerdeki yazılar daha büyük olacak. Ürünlerin içindeki NBŞ Türkçe olarak belirtilecek. Şeker oranları tek tek tartışılacak ve dünya ortalamasının üzerindeki ürünlerin şeker oranları düşürülecek
YENİ ÇALIŞMA
Tıp dünyası şekerin her türlüsünün insan sağlığına zararlı olduğu konusunda birleşiyor. Sağlık Bakanlığı’nın önce bilim komisyonu kurarak, daha sonra ise rapor yayınlayarak gündeme getirdiği NBŞ ise insan vücuduna en zararlı şekerlerden biri olarak görülüyor. Bu konuya kesin çözüm arayan Sağlık Bakanlığı şimdi de Çok Paydaşlı Sağlık Sorunu Komitesi’ne sunulmak üzere bir çalışma yaptırıyor.
ÜRÜNLERDEKİ ŞEKER ORANLARI TARTIŞILIYOR
Çalışmanın ayrıntılarını Hürriyet’e anlatan Müsteşar Eyüp Gümüş, başta etiketlerdeki değişiklik olmak üzere (yazıların büyümesi, içeriklerin Türkçe yazımı gibi) Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerini hazırlayıp komiteye göndereceklerini belirtti.
Gümüş, “Hatta bununla da kalmayacağız. Bazı şekerli ürünlerin (dünya ortalamasının üzerinde şeker oranı olan) şeker oranlarının düşürülmesi için de harekete geçeceğiz. Örneğin yurt dışındaki içeceklerde şeker oranı yüzde 23 olarak belirlenirken, Türkiye’de bu oran yüzde 40.
Bunun nedenini sorduğumuzda verilen cevap ‘şekerli seviyormuşuz’.
Bir çocuğu şekerli yiyecekler yemeye ya da içmeye alıştırırsanız şekerli sever. Tüm teknik detayları hazırlayıp bakanlarımızın olduğu komiteye çok yakında sunacağız” dedi.
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