Bakanlıktan önemli Kanal İstanbul duyurusu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul için İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapacak.
Kanal İstanbul projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı 28 Kasım'da gerçekleştirilecek. Projeye ilişkin denizden alan kazanımı, dip taraması, kıyı yapıları gibi öğeler incelenecek.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"İSTANBUL ili KÜÇÜKÇEKMECE, AVCILAR, ARNAVUTKÖY, BASAKSEHIR ilçesi sınırları içerisinde T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner
Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) projesi ile ilgili 28/11/2019 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir ."
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