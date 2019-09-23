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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Bakanlık'tan 'IMF ile gizli görüşme' tepkisi: Gerekli uyarılar yapılmıştır

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Bakanlık'tan 'IMF ile gizli görüşme' tepkisi: Gerekli uyarılar yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine ilişkin, "Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır." açıklaması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de bulunan IMF temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan IMF ile gizli görüşme tepkisi: Gerekli uyarılar yapılmıştır

IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve "Madde IV Görüşmeleri" olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamının muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamının hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileriyle paylaşıldığı, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılmasının da yine Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, IMF'nin Bakanlık bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"KİMİN MEDET UMDUĞU..."

"Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."

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