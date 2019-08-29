Bakanlıklar belirledi! İşte inşaat maliyet tutarları
Emlak vergisine esas olacak 2020 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat
maliyet bedellerini belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ekinde yer alan listeye göre, 2020 yılında emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri mesken binalarında inşaat sınıfına göre ortalama 3,128 TL ile 79.68 TL arasında değişiyor.
Ticarethane ve işyerleri için 2020 yılı emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri ise inşaat sınıfına göre ortalama 3,039 TL ile 73.85 TL arasında değişiyor.
Listede ayrıca, fabrika, imalathane, otel, sinema-tiyatro, hastane, banka ve sigorta, idare, benzin istasyonu, garajlar, yurt ve okul, ile depo ve silo gibi yapıların 2020 yılı emlak vergisine esas olacak normal inşaat bedelleri de yer alıyor.
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