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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor

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Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatını korumada Bakanlığın yanı sıra vatandaşlara da önemli görev düştüğünü belirterek, "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir." ifadesini kulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı, tabiata uyum sağlayamayacak durumda olanların ise uygun hayvanat bahçelerine, doğal yaşam parklarına yerleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, doğada zarar gören yaban hayvanlarından 2012-2018 yılları arasında 20 bin 418'inin, bu yıl haziran sonu itibarıyla da bin 791'inin tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

İlk olarak 2010 yılında tesis edilmeye başlanan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi alanında çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğünün, hizmet verdiği illere yenilerini eklediği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Afyonkarahisar, Konya ve Diyarbakır’da yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tesis edilmesi için atılan adımların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, yaban hayatı için büyük bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak kendi çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlara da bu konuda büyük bir görev düşüyor. Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu. 

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