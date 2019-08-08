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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Bakanlık uyardı! Sokakta kurban kesimine ceza

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Bakanlık uyardı! Sokakta kurban kesimine ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimi yapanlara 287 lira idari para cezası verileceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimi yapılması, kurban kesim yerlerinde önlem alınmadan kurban atıklarının toprağa ve suya verilmesi halinde idari para cezaları uygulanacağı bildirildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. 

Bu kapsamda ekipler, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenler "Alo 181" hattına ihbar edilebilecek. 

Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üstyapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak, kurban artıkları belediyeler tarafından toplanacak. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasak olacak. 

Buna göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 lira idari para cezası uygulanacak. 

Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 lira idari para cezası verilecek. 

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. 

KESİM UYARILARI

Köylerde ve belirlenmiş kesim noktası bulunmayan yerlerde ise kesimler, cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla vatandaşların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce gerçekleştirilebilecek. Kesim sonrasında atıkların bertarafı konusunda şunlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi: 

"Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar, sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 3'te 2'si oranında konulmalı. Gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, sızdırmaz ve kapalı özel atık taşıma kamyonlarıyla belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınmalı. Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanıp, daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalı. Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilmeli. Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulundurmalı. Kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamalı, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmeli ve gerektiğinde kireçlenmeli. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbirler alınmalı." 

Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile yakalanacak
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