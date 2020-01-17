Bakanlık, sosyal yardımlar hakkındaki doğru ve yanlışları grafikle anlattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar hakkındaki doğru ve yanlışları grafikle anlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Bakanlık tarafından hazırlanan, "Sosyal Yardımlar Hakkındaki Doğrular ve Yanlışlar" başlıklı grafiği paylaştı.

Grafiğe göre, Türkiye'de artan sosyal yardımlarla birlikte yoksulluğun da arttığı, sosyal yardımların makarna- kömür şeklinde niteliksiz ve insan onurunu rencide edecek şekilde dağıtıldığı, vatandaşları tembelliğe alıştırdığı, yoksulluk envanterinin olmadığı ve mükerrer yardım verildiği iddiaları doğru değil.

Grafikte şu veriler paylaşıldı:

- Türkiye, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. Sosyal yardım programları çeşitlendirilerek erişilen hane sayısı 3,4 milyona ulaştı.

- Sosyal yardımların küçük bir kısmını ayni yardımlar oluştururken yüzde 90'ı nakdi olarak yapıldı.

- Bakanlık sosyal yardımların yüzde 86'sından "düzenli ve hak temelli yardım" prensibini esas aldı.

- 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısına alışveriş ve para çekme imkanı sağlayan PTT Kart verildi.

- Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı.

- Sosyal yardım bilgi sistemi geliştirilerek yardım takibi ve mükerrerliğin önüne geçildi.