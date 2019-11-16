Bakanlık harekete geçti! Bu ürünlere dikkat...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakanlık harekete geçti! Bu ürünlere dikkat...
GeriEkonomi Bakanlık harekete geçti! Bu ürünlere dikkat...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Bakanlık harekete geçti! Bu ürünlere dikkat...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakanlık harekete geçti! Bu ürünlere dikkat...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla riskli olduğu belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek.

Şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı "Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" yürütecek. Projeyle şeker sektöründe izleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, ham madde temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar geçen sürecin iyileştirilerek ekonomik ve ekolojik açılan sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, su kısıtı, nüfus artışı, gıda sektörünün ham madde ihtiyacı ve mevcut şeker fabrikalarının verimliliği dikkate alınarak ilgili taraflarla iş birliği halinde Şeker Sektörü Master Planı hazırlanacak. Toprak, su ve iklim şartları dikkate alınarak ekolojik ve ekonomik olarak en uygun havzada şeker pancarı ve mısır üretimini geliştirecek planlama yapılacak. Böylece, şeker ham maddelerinin üretiminin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.

Kamuya ait şeker fabrikaları yanında özelleştirilen fabrikaların bulunduğu bölgelerde tarafların sözleşmeli tarıma uygun faaliyette bulunmaları sağlanarak, hak ve sorumlulukları güvence altına alınacak. Şeker üretim sürecinde fabrika ve ekim alanları bazında etkinlik analizleri yapılarak, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik sektörel planlamalar gerçekleştirilecek. Sektörün uluslararası rekabet gücü yükseltilecek.

ŞEKER SEKTÖRÜNDEN HAYVANCILIĞA YEM KATKISI

Şeker üretim sürecinde oluşan yan ürünler değerlendirilecek. Bu kapsamda melas, posa ve küspe gibi yan ürünlerin başta hayvancılık sektörü olmak üzere en etkin şekilde kullanılması, atık ve artıklardan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik iş modelleri geliştirilecek. Kota sisteminin uygulandığı şeker sektöründe, fabrikaların pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker kotalarına uygun olarak faaliyette bulunmalarını sağlamak, kayıt dışılıkla ve kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele etmek üzere teknolojik altyapı kullanılarak, şeker sektörü izleme ve değerlendirme mekanizması güçlendirilecek.

Projeyle şeker alternatifi tatlandırıcıların dış ticareti ve kullanımının izlenmesi de sağlanacak. Buna göre, Şeker Kanunu kapsamında yer almayan, ancak şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla risk esaslı olarak belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle