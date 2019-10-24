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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.10.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Bakanlık harekete geçti! 2100 kişilik imar timi kuruluyor

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Bakanlık harekete geçti! 2100 kişilik imar timi kuruluyor

İmar Barışı'yla birlikte kaçak yapılara karşı başlatılan mücadelede 1100 imar denetçisine ek 1000 kişi daha istihdam edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılarla mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Bu alanda sahada çalışan 1.100 kişilik imar denetçisi olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, “Bu sayıyı 2 bin 100’e çıkarıyoruz. Yeni imar denetçilerimiz bu hafta sonu Antalya’da eğitim alacak ve göreve başlayacak. 100’ü İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çalışacaklar. Şehirlerimizde, yaylalarda, doğal sit alanında, kaçak yapı nerede varsa orada görev alacaklar. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitlerini yapacaklar. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclis’imizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele hem de bunların yıkımı noktasında düzenlemeler hazırlandı. Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Müsaade eden belediye başkanı dahi olsa gerekli cezai işlem uygulanacağını belirtmek isterim. Bu şehirleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız” diye konuştu.

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