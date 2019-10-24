Bakanlık harekete geçti! 2100 kişilik imar timi kuruluyor
İmar Barışı'yla birlikte kaçak yapılara karşı başlatılan mücadelede 1100 imar denetçisine ek 1000 kişi daha istihdam edilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılarla mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Bu alanda sahada çalışan 1.100 kişilik imar denetçisi olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, “Bu sayıyı 2 bin 100’e çıkarıyoruz. Yeni imar denetçilerimiz bu hafta sonu Antalya’da eğitim alacak ve göreve başlayacak. 100’ü İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çalışacaklar. Şehirlerimizde, yaylalarda, doğal sit alanında, kaçak yapı nerede varsa orada görev alacaklar. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitlerini yapacaklar. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclis’imizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele hem de bunların yıkımı noktasında düzenlemeler hazırlandı. Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Müsaade eden belediye başkanı dahi olsa gerekli cezai işlem uygulanacağını belirtmek isterim. Bu şehirleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız” diye konuştu.
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