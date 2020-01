Bakanlık gıda sahtekarlarına savaş açtı! 250 bin TL ceza 5 yıla kadar hapis

Gıda güvenliğine ilişkin bilgi kirliliğine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli halk sağlığıyla oynayan ve yanlış ürün üreten sahtekarlara karşı savaş ve gayret içinde olduklarını söyledi. Türkiye’nin halk sağlığı açısından dünyada ilk 10 ülke arasında olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli, halk sağlığından et ithalatına, elektrikli traktörden çiftçi desteklerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.



Ambalajsız gıdalarda büyük risklerin olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ne aldığınızı bilmeyebilirsiniz. Affedersiniz, içinde hayvan idrarı olabilir. Yollarda satılan zeytin yağının içinde başka bir yağ katıp satabilirler. Bilmediğiniz yerlerden açık ürün alınmamasını tavsiye ediyorum. Gıda denetimine ilişkin yasa TBMM’ye gitti. İlgili bakanlıklar bunun üzerinde çalışıyor. Ocak sonu gibi yasalaşacayak. Denetimlerde kanunun verdiği en yüksek cezaları veriyoruz ancak oradan kazanılan getiri fazla olduğu için cezayı göze alıyorlar ya da firmanın adını bir süre sonra değiştiriyorlar. Bu firmaları ticaretten mene kadar gidebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile konuştum. Bu tarz davranışta olan kişileri meslekten men etme gibi bir yetkileri var. Bir yandan buna da çalışıyoruz. Üst üste bu hataları yapanlara göz açtırmazsak Türkiye’deki gıda kalitesini, mevcut durumdan çok daha iyi bir yere getiririz” diye konuştu. Gıda üretiminde diğer üretim alanlarına göre biraz daha hassas ve sorumlu olunması gerektiğini, zaman zaman bazı hataların olabileceğini bakanlığın da bunları ayırt edebilecek nitelikte olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, “Taslak cezamızda 250 bin liraya kadar ceza, 5 yıla kadar hapis var” ifadesini kullandı.







'DÖNERE ÇAMAŞIR SUYU KATAN YERİ SORDUK GÖSTEREMEDİLER'

‘Dönere çamaşır suyu katıldığına’ ilişkin çıkan haberler hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, söz konusu haberlerin ‘ısmarlama’ olduğuna dikkat çekti. Pakdemirli, “Habere baktım. Döner ve çamaşır suyu. Dernek Başkanı da var haberde. Hemen başkanı aratıp, ‘Nerede çamaşır suyu kullanıldığını biliyorsan söyle hemen denetleyeceğiz’ dedim. ‘Bir yer gösteremedi. Peki neden bu haberi yaptırdın?’ dediğimizde ‘Efendim biz rulo döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye böyle bir haber yaptırdık’ dedi. Ismarlama haber anlayacağınız. Rulo döner üretmek ve bunları perakende satış noktalarına ulaştırmak doğrudur. Yerinde de düzgün hazırlanırsa, düzgün lojistikle bu rulo dönerler de gidebilir. Burada rekabet içerisinde olan iki grubun bindikleri dalı keserek bu işi yapmalarını doğru bulmuyoruz. Bu sektöre zarar verir. Bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bununla ilgili yasa da çıkacak” dedi.

'BİRİ ÇIKIP TAVUK ETİ YEMEYİN DİYOR SEKTÖR ETKİLENİYOR'

Nelerin yenmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlara da değinen Bakan Pakdemirli, bu kişilerin bir çoğunun ticari kaygı taşıdığını, bu söylemlerin bilimsel karşılığının olması gerektiğini vurguladı. Bu kişilerin açıklamalarının toplumu çok olumlu etkilediği gibi olumsuz da etkileyebildiğinin altını çizen Pakdemirli, “İsim vermeyelim, birisi çıkıyor ‘Koyun eti yiyin’ diyor. Koyun etindeki tüketim artıyor, bu çok sağlıklı ve bizim de istediğimiz bir şey. Diğer taraftan ‘Tavuk eti yemeyin’ diyor, bir hafta içerisinde bir endüstri etkileniyor ve tüketim yüzde 25 civarında düşüyor. Sağlıklı hazırlandığı sürece gıda maddeleri tüketilebilir. Bana göre kötü gıda yoktur, kötü diyetler vardır. Her gıdadan yeterince yerseniz şişmanlık da, bir sıkıntı da olmaz. ‘Şunu tüketelim, şunu tüketmeyelim’ gibi genel anlayışla bunu yönetmememiz lazım” diye konuştu.

55 BİN TON OLAN ET İTHALATI 5 BİN TONA GERİLEDİ

Bakan Pakdemirli, et ithalatına ilişkin soru üzerine, 2010’dan 2018’e kadar aralıklarla, ihtiyaç olduğu düzeyde et ithalatı yapıldığını belirtti. İstisnai durumlar dışında Türkiye’nin et miktarı bakımından kendine yeterli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, et fiyatlarını dengelemek için zamanında ithalatın kullanıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendilerini yönlendirmesiyle, 2018’de 1 milyon 344 bin canlı hayvan, 2019’da 487 bin canlı besili hayvanın ithal edildiği bilgisini veren Pakdemirli, bunun ithalatında bir sakınca olmadığını dile getirdi. Pakdemirli, karkas ya da lop et olarak yapılan ithalata ilişkin şöyle konuştu: “Et ithalatı 2018’de 55 bin 752 ton, 2019’da 5 bin 37 ton olarak gerçekleşti. Bunlar, Sırbistan, Bosna Hersek gibi serbest ticaret anlaşmalarının getirmiş olduğu bazı karşılıklar, edinimler ve kazanımlar sonucu yapmış olduğumuz ithalatlardır. Bir de eskiden yapılmış bağlantılardan kalan ithalatlar. ‘Bunun dışında et ithalatı yapmadık’ dememizin sebebi budur. Aynı inisiyatifle devam ediyoruz. Şu anda da eski yapılmış bağlantılar hariç 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz. İhtiyaç halinde canlı hayvan ithal edilebilir.” Vatandaşın ete rahatlıkla eriştiğini ve 2 yıldır bu besinden kaynaklı enflasyon olmadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, ette bolluğun devam edeceğini söyledi.

‘İFŞA ETTİĞİMİZ FİRMA BAKANLIKTA AĞLADI 'ACIMAYIN' DEDİM'

Toplumun ve halkın sağlığıyla oynayan, yanlış ürünler üretenlere karşı dün olduğu gibi bugün de savaş ve gayret içinde olduklarını belirten Bakan Bekir Pakdemirli, “Ne kadar yanlış varsa bunları ifşa edelim” dediğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: “Bir firmayı birkaç defa ifşa ettiğiniz zaman o firmanın piyasada iş yapma imkanı kalmıyor. Firmalardan bir tanesi bakanlığa geldi, ‘Benim işim biter, dükkânımı kapatırım. Şu kadar insan çalışıyor, beni listeden çıkarın’ dedi. İki gözü iki çeşme bakanlığın önüne gelip ağlıyor. ‘Buna acımayın’ dedim. Gıda üreten birisi kanunlara uygun ürün üretecek.Bunun lamı cimi yok.”

ELEKTRİKLİ TRAKTÖR AĞUSTOSTA TARLALARDA

Elektrikli traktörün tüm test aşamalarının bittiğini anlatan Bakan Pakdemirli, “Bu işin prototipten üretim aşamasına gelmesi zahmetli bir iş. Bununla ilgili Ziraat Bankası ile prototip üreten firma ortak bir şirket kurdu ve şu anda fabrika binasını teslim aldılar, üretim için orayı hazırlıyorlar. Hızlı bir şekilde üretime geçecekler” diye konuştu. Pakdemirli, temmuz-ağustos döneminde düzenlenecek hasat şenliğine kadar elektrikli traktörlerin tarlada yerlerini alacaklarını ifade ederek, 65 beygirlik daha küçük prototipin de uygun fiyatla sunulacağını bildirdi.