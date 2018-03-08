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Bakanlık açıkladı! Yarım milyarlık vurgun

Hürriyet Haber
08.03.2018 - 06:17 | Son Güncelleme:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, halktan yüksek getiri vaadiyle para toplayan Çiftlikbank isimli oyunun ‘nitelikli dolandırıcılık’ olduğunu açıkladı. Çiftlikbank hakkındaki soruşturmanın sonuçlandığını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Raporlar MASAK’a da gönderildi” dedi.

Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önce inceleme, ardından soruşturma başlatmıştı. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamladı. Çiftlikbank üzerinden yapılan vurgunun “nitelikli dolandırıcılık” olduğuna karar verildi. Bakanlık, müfettiş raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu, internet sitesinin de kapatılması teklif edildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Kamuoyunun uzun süredir beklediği konuya ilişkin bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Soruşturma bitti. Çiftlikbank’la ilgili müfettişlerimiz raporlarını tamamladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müfettişlerimiz raporların bir örneğini incelemesi için MASAK’a, diğer suretini de savcılığa gönderdi. Biz bakanlık olarak incelemelerimizi tamamladık, gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Yarım milyarlık vurgun yapıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sanal oyun olan ve internet üzerinden gelir vaat eden Çiftlikbank’ın yasal olup olmadığı konusunda başvurular üzerine 29 Kasım 2017’de inceleme başlatmıştı. İnceleme sürerken SPK raporuyla Çiftlikbank tarafından yüksek gelir vaadiyle piyasadan yarım milyar lira toplandığı ortaya çıkmıştı. Yine sistemin “Bank” ifadesini kullanması, Bankacılık Kanunu’na aykırı bulunmuş ve Reklam Kurulu, 3 ay süreyle tedbiren durdurma cezası vermişti. Yeni Şafak

Etiketler: Çiftlik Bank , vurgun , Dolandırıcılık , SPK
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