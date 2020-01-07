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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bakanlık açıkladı! Soğan ve patatesin ihracatı izne tabi olacak

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Bakanlık açıkladı! Soğan ve patatesin ihracatı izne tabi olacak

Ticaret Bakanlığı patates ve kuru soğanın ihracatı için ön izin şartı getirdi.

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates de eklendi. Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.

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