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Ekonomi
AA
19.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

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Bakanlık açıkladı! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla enerji kimlik belgesi olmayan bina ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama yapılamayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"ndeki enerji kimlik belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." ifadesi kullanıldı.

 

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