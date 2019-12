Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu Manisa'da halkla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte bir düğün salonunda düzenlenen Hemşehri Buluşması'na katıldı.



Konuşmasında ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren Pekcan, ilçenin yol sorununun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın çalışmalarıyla çözüleceğini ifade etti.



Demirci için en önemli konulardan birinin de doğal gaz olduğuna işaret eden Pekcan, "'23 Aralık itibarıyla Demirci'nin doğal gaz ihalesi yapılıyor. Bu projeyi 2021 sonbaharına inşallah yetiştirecek." dedi.



Bakan Pekcan, ilçeye yapılacak güneş enerjisi santrali için Dünya Bankası kredisinin onaylandığını, ilçeye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı yeni bölümlerin açılmasının kararlaştırıldığını, sağlık hizmetleri ve gölet sulaması alanlarında da yeni yatırımların devreye alınacağını, ayrıca OSB ile ilgili yer tespit çalışmasının devam ettiğini anlattı.



Bu hizmetlerle ilgili tüm bakanlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Pekcan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde kabinede çok iyi bir koordinasyonla çalışıyoruz. Bir bakanlığın diğer bakanlıkla işi olduğunda bir telefon bir görüşmeyle sorun çözülüyor. Demircili hemşehrilerimize de yüzde 67 oyla benim yüzümü ağarttıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



TEKNOLOJİ SAVAŞLARI VE KÜRESEL REKABET



Dünyanın ekonomide zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Pekcan, küresel ticarette korumacılık rüzgarları esmesine rağmen Türkiye'nin ihracatını artırmaya devam ettiğine dikkati çekti.



Türkiye'nin 2017'de küresel korumacılık nedeniyle ihracatta yaşadığı kaybın 893 milyon dolardan geçen yıl 7,2 milyar dolar, 2019'da ise 11 milyar dolara yükseldiğini anlatan Pekcan, bu rakamın anlaşmasız Brexit ve ABD'nin otomotive de yaptırım getirmesi halinde 14,4 milyar dolara çıkacağını aktardı.

Bu ortamda Dünya Ticaret Örgütü'nün 9 aylık verilerine göre ihracatta artış oranı bazında 7'inci, değer bazında ise 5'inci sırada yer aldıklarına işaret eden Pekcan, "Hedefimiz bundan böyle daha yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapmak, gençlerimizi sadece teknolojiyi kullanan değil bunun programlarını yazar hale getirmektir." dedi.



"BU TOPRAKLARI BÖLDÜRMEYECEĞİZ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin Türk tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığını belirtti.



Vatandaşa hizmeti sürdüreceklerini kaydeden Turhan, "İnşallah bundan sonra da hizmet kervanı durmadan devam edecek. Yeter ki Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın düşmanlarımıza fırsat vermesin." dedi.



"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde Türkiye'ye karşı kurulmuş tuzakları bir bir yıkıyoruz." ifadelerini kullanan Turhan, "Bu topraklar bize ecdadımızın mirası, evlatlarımızın da emanetidir. Osmanlı'dan bize kalan bu topraklar bizim için kutsaldır. Bu toprakları böldürmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız. İlelebet kendi hükümdarlığımızda yaşayacağız." diye konuştu.



Turhan, tüm Müslüman ve mazlumların bayrağını taşımanın sorumluluğunu hissettiklerini de vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ezilmememiz lazım, ezilmemek için güçlü olmak lazım. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Mücadelemiz devam ederken güçlenmek, büyümek için belediye başkanlarımızın da dediği gibi yol yapmak lazım. Allah'a çok şükür. Ülkemizin her yerinin ana arter yollarını yaptık, Demirci'nin yollarını da yaptık. Başlayan iş yarım kalmadı, bunlar da tamamlanacak."



"HEPİMİZİN SPOR YAPMASI LAZIM"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Demirci'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve kararlılığıyla ülkeye en güzel şekilde hizmet etmenin mücadelesini, gayretini ortaya koyduklarını aktaran Kasapoğlu, "Gerek buradaki bakanlarımız gerek diğer bakan arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak taş üstüne taş koymak için her gün bir adım ileriye felsefesiyle ülkemizin her karış toprağına hizmet etmenin, üretmenin mücadelesini gayretini veriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 milyon gençle dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlerin kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için çalıştıklarını ifade etti.



Kasapoğlu, havuzlardan salonlara, tenis kortlarından basketbol alanlarına kadar gün ve gün tesisleri artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Buralardan inşallah geleceğin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarını yetiştireceğiz. Bu tesisler bu salonlar sizler için. Özellikle hanımefendiler, kadınlarımız toplumun rol modeli. O yüzden kadınlarımızın isteği, arzusu doğrultusunda tesislerimizi, her geçen gün daha ileri noktaya getirmeye kararlıyız. O yüzden inşa ettiğimiz, edeceğimiz bu tesislerde sizleri daha çok görmek istiyoruz. Kadın spor yaparsa herkesi peşinden sürükler diye düşünüyoruz. Spor yapan bir ülke olma yolunda, sporda başarısını dünyaya ispat etmiş, ay yıldızlı bayrağımızı her alanda göndere çektirmiş sporcularla duyurmak için hepimizin spor yapması lazım."



Toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilçeye yapılacak yüzme havuzu için yer teslimi konusunda müteahhit şirketle protokol imzaladı.

Buluşmanın ardından bakanlar, İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek bilgisayar sınıfının açılışını da yaptı.