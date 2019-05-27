Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
GeriEkonomi Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
27.05.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında incelemeden bulundu ve gece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji isimli demir çelik fabrikasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80’den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen bakanlar, fabrikada incelemelerde bulundu. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi.

Bakan Selçuk’a bilgi veren bir çalışan konuşmasında “İş güvenliğine dikkat ediyoruz” dedi.

BAKANLAR İŞÇİLERLE SAHURDA YEMEK KUYRUĞUNDA

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, işçi önlüğü giydikten sonra, yemek kartı basarak yemekhaneye girdi.  Yemek için kuyruğa giren iki bakan, işçilerle tek tek sohbet ettikten sonra sahur yaptı.

Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, işçilerin Ramazanlarını tebrik ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan  dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. 

Üretim yerlerinin ve fabrikanın çok etkileyici olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, istihdamın önemine değinerek işverenlere çok iş düştüğünü belirtti.

BAKAN SELÇUK’TAN İŞÇİLERE; “TUTTUĞUNUZ ‘ÇELİK’ OLSUN”

Bakan Selçuk, istihdam seferberliği çağrısını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizde 2.5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli’nde de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, “Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz” diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz.” diye konuştu.

Bakan Selçuk, işçilere “Tuttuğunuz çelik olsun” diyerek sözlerini tamamladı. 

“DAHA ÖNCE BAKAN GELMEMİŞ, İKİ BAKAN BERABER GELDİK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Genel müdürünüz dedi ki; ‘buraya daha önce hiç bakan gelmedi.’ Biz bu durumu telafi edelim diye iki bakan beraber geldik.” dedi. 

Bakan Varank, işçilere şu sözlerle seslendi: 

“Etkilenmemek elde değil, yaptığınız iş meşakkatli bir iş. Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023’e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin önünde güzel bir yol var. Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz.”

Bakan Varank, Türkiye’ye yatırım yapan yabancı firmaların, “Türkiye’deki gibi tesislerini, firmalarını sahiplenen işgücünü biz dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz” dediklerini ifade etti.

Sahur programı yemek duasının ardından sona erdi. Ziyaretin ardından işçilerle sohbete devam eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bayramda otobüsle seyahat edeceklere önemli uyarı
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli anlaşma! Kanser aşısı için çalışma grubu kuruluyor
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
THY, dünyayı Çin'in 2 bin yıllık kilden askerlerine taşıyacak