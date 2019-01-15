Bakan'dan ‘Uygulamalı Girişimcilik’ eğitimine tam destek
Gaziantep’te düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik’ kursunu ziyaret edip, öğretim görevlisi Behzat Şençay’dan hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke ekonomisine büyük katkı yapan bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi.
"GENÇLİK Buluşması" kapsamında Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti milletvekilleri Dr. Osman Aşkın Bak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 12 Ocak Cumartesi günü Gazikent Gençlik Merkezi ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü protokolü ile düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik’ kursunu ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilere kursla ilgili bir sunum yapan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Behzat Şençay, “Kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına 4 gün süren toplam 32 saatlik kursta; üretim ve hizmet planı, pazar bilgileri, pazarlama planı, finansal konular, yönetim planı ve KOSGEB iş planı eğitimi veriyoruz” dedi.
Şencay, kursu başarıyla bitirip sertifika almaya hak kazanan katılımcılara, KOSGEB ‘in 200 bin TL’si hibe,160 bin TL’si faizsiz kredi olmak üzere toplam 360 bin TL’ye kadar destek verildiğini de söyledi.
Sunum sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep gibi hızla gelişen girişimci bir kentte böyle bir kursun çok önemli ve gerekli olduğunu ifade ederek kursiyerlere başarı diledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yaptığı konuşmada ‘Uygulamalı Girişimcilik’ kursunun önemine dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomimize katkı sağlayan herkese cok teşekkür ediyoruz” dedi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle