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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Bakan'dan ‘Uygulamalı Girişimcilik’ eğitimine tam destek

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Bakan'dan ‘Uygulamalı Girişimcilik’ eğitimine tam destek

Gaziantep’te düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik’ kursunu ziyaret edip, öğretim görevlisi Behzat Şençay’dan hakkında bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke ekonomisine büyük katkı yapan bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

"GENÇLİK Buluşması" kapsamında Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti milletvekilleri Dr. Osman Aşkın Bak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 12 Ocak Cumartesi günü Gazikent Gençlik Merkezi ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü protokolü ile düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik’ kursunu ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilere kursla ilgili bir sunum yapan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Behzat Şençay, “Kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına 4 gün süren toplam 32 saatlik kursta; üretim ve hizmet planı, pazar bilgileri, pazarlama planı, finansal konular, yönetim planı ve KOSGEB iş planı eğitimi veriyoruz” dedi.

Şencay, kursu başarıyla bitirip sertifika almaya hak kazanan katılımcılara, KOSGEB ‘in 200 bin TL’si hibe,160 bin TL’si faizsiz kredi olmak üzere toplam 360 bin TL’ye kadar destek verildiğini de söyledi.

Sunum sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep gibi hızla gelişen girişimci bir kentte böyle bir kursun çok önemli ve gerekli olduğunu ifade ederek kursiyerlere başarı diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yaptığı konuşmada ‘Uygulamalı Girişimcilik’ kursunun önemine dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomimize katkı sağlayan herkese cok teşekkür ediyoruz” dedi

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