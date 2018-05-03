Bakandan radyasyon denetimi savunması
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Japonya’dan ithal edilen gıdalarda radyasyon denetiminin kaldırılmasını, 68 ülkede denetimin gevşetildiğini örnek göstererek savundu. Zeybekci, “Denetimlerde sınır değeri aşan bir ürüne rastlanmadığı için denetimlerin kaldırılması uygun görülmüştür” dedi.
Zeybekci, Japonya’dan ithal edilen ürünlerde radyasyon denetiminin kaldırılmasıyla ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtladı.
Zeybekci, Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan radyasyon sızıntısı nedeniyle Japonya menşeli gıda ve tarım ürünlerinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından radyasyon denetimi yapıldığını hatırlattı. Yapılan denetimlerde sınır değeri aşan, olumsuz sonuçlanan herhangi bir ürüne rastlanmadığı için denetimlerin kaldırılmasının uygun görüldüğünü belirten Zeybekci, şu açıklamayı yaptı:
40 ÜLKE 20016’DA KALDIRDI
“Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği, 17 Şubat 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin hazırlık çalışmaları kapsamında Japonya’dan gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapan diğer ülkelerdeki radyasyon kontrollerinin durumu bakanlığımca takip edilmiştir.
Bu çerçevede 25 ülkenin radyasyon denetimlerinin tamamen kaldırıldığı, Avrupa Birliği’ndeki 28 ülkeyle ABD’nin de içinde yer aldığı toplam 40 ülkenin ise radyasyon kontrollerini 2016 yılından itibaren ciddi şekilde gevşettiği tespit edilmiştir. İlaveten 2017 yılında Lübnan ve Rusya’nın radyasyon kontrollerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeler yaptığı görülmüştür. Diğer taraftan Japonya’dan ithal edilen gıda ve tarım ürünlerinde TAEK tarafından tespit edilemeyen ancak diğer ülkelerde tespit edilebilen bir radyasyon oranının bulunduğu konusunda bakanlığıma herhangi bir bilgi ulaşmamıştır.”
Fukuşima’daki kazanın ardından Japonya’dan ithal edilen gıda ve tarım ürünleri ithalatında ürünlerin radyasyon içermediğine dair TAEK’ten uygunluk yazısı aranıyordu. Ancak bu denetimin 17 Şubat’tan itibaren kaldırılmasına karar verilmişti
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