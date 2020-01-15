Bakandan öğrencilere burs müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Üniversite Giriş Sınavı'nda ilk 10 bine giren öğrencilerin Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşmesiyle birlikte bakanlık olarak burs verileceğini söyledi.



Bakan Pakdemirli (Hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya) "Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz. Ama caydırıcı olmuyor. Firmalar ödedikleri cezalardan daha çok para kazandıkları için devam ediyorlar. Bununla alakalı bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ticaretten men ya da hapis cezası olabilir" açıklamasını yaptı.