Bakandan çifte müjde

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa’da dün düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör Toplantısı’nda iki önemli gelişmeyi açıkladı. Albayrak, yüzyılın projesi olarak nitelendirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılış tarihinin belli olduğunu belirterek, “Yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP’ı 12 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alacağız” dedi. Albayrak, ayrıca yaz bitmeden Akdeniz’de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajların başlayacağını bildirdi.

DEPOLAMADA YENİ SÜREÇ

Avrupa’nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu halde bir adım yol alamadığını belirten Albayrak, şöyle devam etti: “Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle bu güçlü yatırım artık hayata geçiyor. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik ve işte vizyon. Türkiye, bu üçünü sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol modelliği olan ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. 12 Haziran’da tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçecek. Daha çok gideceğimiz yol var. Yıl sonunda Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlıyor. Rüzgar türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz’de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor.

Offshore (açık deniz) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgar türbini, güneş paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye Ar-Ge anlamında da ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojilerinin bölgesel olduğu kadar bir noktada küresel bir üs haline getirmek, ülkemizin enerji bağımlılığını minimuma indirmek için, daha kaliteli enerji sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

KESİNTİ ŞİKÂYETLERİ AZALDI

YILDA en az bir ya da iki kere vatandaş memnuniyet anketleri yaptırdıklarını belirten Albayrak, vatandaş memnuniyetinin 2017’ye göre çok daha iyi bir noktaya geldiğini söyledi. Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa şirketin değeri ve saygınlığının da o ölçüde artacağını kaydeden Bakan Albayrak, “Aksi durumda şirketin değeri düşer ve Bakanlık olarak vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için biz de bu noktada gerekeni yaparız” uyarısında bulundu. Uzun süreli kesintilerde, 1 saat ve daha fazla süreli kesintilerde önemli düşüş sağlandığını aktaran Albayrak, “Son 1 yılda ‘nadiren’ elektrik kesintisi oluyor diyenlerin oranı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15, son 1 ayda ‘nadiren’ kesinti oluyor diyenlerin oranı ise yüzde 25 artış gösterdi” dedi. 2017’de kullanıcı başına düşen ortalama bildirimsiz kesinti süresinin 2016’ya göre 15 dakika azaldığını söyleyen Albayrak, “Araştırmadan çıkan en önemli sonuçlardan biri de kesintilerden kaynaklı şikâyetlerde bir azalma olduğu. İyileşme sevindirici ancak alınacak daha fazla yol var. Vatandaşlarımıza ‘elektrik kesintilerinin sebebi nedir’ diye sorduğumuzda ilk sırada gelen cevap altyapı yetersizliği oldu. Burada hem kamu hem de sizler birlikte hareket etmek zorundayız. Türkiye genelinde muhtarlarımızdan da sizlerin karnesini aldık. Bu sene Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 39 bin 382 muhtarımızla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek önemli bir veriyi ortaya koydu. Anketlerdeki memnuniyet artışını muhtarlarımızdan aldığımız yanıtlarda da gördük” dedi.

ÇAĞRI MERKEZLERİNİN KARNESİ ÇOK İYİ

ELEKTRİK dağıtımında birçok firmanın yüzde 70 memnuniyet oranını yakaladığını söyleyen Albayrak, “En parlak sonuçlar çağrı merkezlerinden geldi. Çağrı merkezlerine ‘ulaşılabilirlik seviyesi’ yüzde 99.39 çıktı. Minimum yüzde 80 hedefi koyduğumuz ‘20 saniyede çağrı merkezine ulaşma’ oranı yüzde 91.73 seviyesine yükseldi. ‘Cevaplama oranı’ ise belirlediğimiz yüzde 95’lik oranın üzerine çıkarak yüzde 96.23 seviyesine geldi” şeklinde konuştu. Vatandaş memnuniyetini her başarının üzerinde gördüklerini dile getiren Albayrak, “Vatandaşlardan alınacak her teşekkür ve bunu takip edecek her hayır duası bizler için en büyük motivasyon” dedi.

ELDER: ÇAĞRI MERKEZİ SAYISI 3 BİN 200’E ÇIKTI

ELDER Başkanı Serhat Çeçen, Türkiye çapında 34.6 milyon hane ve 7.9 milyon ticari noktaya hizmet sunduklarını belirterek, “Bunu yapabilmek için doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişi çalıştırıyoruz. Kesinti sayısı ve sürelerini azaltmak için 1 yıl içinde 3 bin 600 yeni arıza onarım ve bakım personeli işe aldık. Müşteri memnuniyeti sürecinin en kritik noktalarından çağrı merkezlerimizde personel sayımızı 9 yeni merkezle birlikte yüzde 173’lük bir büyümeye giderek, toplam çağrı merkezi çalışan sayımızı 3 bin 200’e yükselttik” dedi. Çeçen, şunları söyledi: “Sektör olarak 2016-2020 yıllarını kapsayan 3. tarife dönemi için yaklaşık 20 milyar TL’lik bir yatırım taahhüdümüz var. 2016 yılında bu rakamın 4.3 milyar, 2017’de ise 5.9 milyar TL’lik kısmını, toplamda yarısını, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplam yatırımlarımız içinde Ar-Ge yatırımlarımız da 200 milyon TL’yi aşkın bir meblağa ulaştı. Teknoloji yatırımlarımıza da 2 milyar TL’lik bir kaynak ayırdık. Hedefimiz 2020’ye kadar tüm şebekeleri yenilemek” dedi.

EPDK: 50 BİNDEN FAZLA ŞİKÂYET BİZE İLETİLDİ

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak tüketicilerin bilinçlendirilmesine, sahip oldukları hakları en iyi şekilde öğrenmelerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Ancak tüketici şikâyetlerinin ilk muhatabı dağıtım şirketleri ve çağrı merkezleridir. 2017 yılında vatandaşlarımızdan yazılı başvuru yoluyla Kurumumuza elektrik sektörüne ilişkin 50 binden fazla tüketici şikâyeti iletilmesi dikkat çekici bir husus. Serbest bir piyasada kamu, ancak müşteri ile şirket arasında çözüm bulunamayan konularda devreye girmelidir. Bu sebeple çağrı merkezlerinde çalışan personelin vatandaşlarımızı en faydalı ve en hızlı şekilde bilgilendirmeleri, sorunların çözümü için de en doğru şekilde yönlendirmeleri büyük önem taşıyor. Çağrı merkezi personeli mutlak surette gerekli eğitimlerden geçirilmeli, tüketicilerimiz muğlak cevaplarla ya da baştan savma bir tavırla karşılaşmamalı. Çünkü güçlü ve etkin iletişimin olmadığı yerde sorunlar çözülmez, aksine yeni sorunlar ortaya çıkar” dedi.

MOTİVE EDECEK DÜZENLEME

Yılmaz, yeni dönemde, teşvik esaslı tarife düzenlemeleri ile akıllı şebeke yatırımlarının yaygınlaştırılması için tüm elektrik dağıtım sektörünü motive edecek düzenlemeler yapacaklarını belirterek, “Yatırımlar konusunda yeni tarife döneminde çıtayı yükseltmemize rağmen dağıtım sektörünün çğteyğ aştığını gördük” dedi.