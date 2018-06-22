Bakan Zeybekci'den çok önemli 'kur' açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın döviz satarak kura müdahale etmesine karşı olduğunu söyledi. Kurun öngörülebilir olmasının önemli olduğunu aktaran Zeybekci "Reel sektörün borcuyla ilgili problem görmüyoruz" dedi.
BloombergHT canlı yayınında konuşan Ekonomi Bakan Zeybekci şunları ifade etti:
*Sorunlu kredilerin oranı yüzde 2,7 ile düşük seviyede,
*17 bankanın kredi notunu düşüren Moody's suçüstü yakalandı
*Faiz oranlarının yüksekliği gerçekliği yansıtmıyor
*Türkiye, Çin'e karşı önlem alıyor, Çin ticarette adil değil
*ABD, otomobil ile soruşturma yapıyor, biz de cevabını veririz
*OHAL'i gerektiren ortamın Türkiye'den kalkması gerekiyor
*Türkiye, OHAL ile anılan bir ülke olmamalı
*Patates ve soğanda fırsatçılara karşı mücadele etmeliyiz
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