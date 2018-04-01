'İhracatta tüm zamanların rekorunu kırdık'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Mart ayında 15.1 milyar dolar ile ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık. Tarihin en büyük rakamı" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomiye dair önemli açıklamalar yaptı.
2018 yılının ilk çeğreyi için büme tahminin yüzde 6'nın üstü olduğunu belirten Zeybekci, mart ayı ihracat rakamlarını da canlı yayında duyurdu. İhracatta tüm zamanların rekorunun kırılıdğını anlatan Bakan Zeybekci, "İhracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Tarihin en büyük rakamı." dedi.
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