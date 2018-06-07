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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
07.06.2018 - 18:41, Son Güncelleme:

Bakan Zeybekci: Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız

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Bakan Zeybekci: Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz çok büyük ABD dev şirketlerinin devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı 'anti damping' soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci çalışıyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi Denizli'de Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve odanın yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Zeybekci, bir süre oda yönetimiyle görüştü. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz büyük ABD şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı 'anti damping' soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onunla ilgili bugün toplantı yaptık. Önemli bir toplantıydı. Yakında bunun hangi ürünler olduğunu, hangi şirketler olduğunu hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Dünyada ticaret ve ekonomide önemli ülkelerin liderleri, sanki bu çok kolay şekilde söylenebilecek bir sözmüş gibi, 'ticaret savaşlarından' çok rahat bir şekilde bahsedebilir hale geldi. Yasaklar, yasakları doğurur. Önlemler, önlemleri doğurur. Türkiye'nin zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlarla ve önlemlerle, aynı şekilde cevap verecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin bize talimatları bu şekildedir."

'MB'NİN ATTIĞI ADIMLAR ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ADIMLAR'

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararıyla ilgili soruya da cevap veren Bakan Zeybekci, söyle dedi:

"Merkez  Bankası'nın adımı, piyasaların önüne geçme artı proaktif olma yönünde attığı bir adım. Merkez Bankası'nın bu attığı adımlar, enflasyonu düşürücü yönünde atılan adımlardır. Enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi dolayısıyla Türkiye'de faizlerin de bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktığımız zaman desteklenen kararlardır, bunlar" dedi.

Bakan Zeybekci, "Geçen gün Türkiye'de, Allah vermesin, kimseye de silahlı saldırı olmasın, kimseye fiske vurulmasın, bir silah patladığında karısının arkasına saklanan gitmiş yurt dışında, şimdi Türkiye'ye yapılan bu kur atağından dolayı, 'Türk Lirası'nın değeriyle ilgili bu sürecin, Türkiye'de siyaseten AK Parti'ye mal olacağı hayaliyle farklı şeylere girenler de var. Yani burada maalesef insan dostu hayvanlara haksızlık olur ama, 'birilerinin duası geçseydi gökten kemik yağardı' derler. Bu ülke dimdik ayakta olacak. Ekonomisiyle, tarımıyla, ihracatıyla aklınıza gelen bütün sektörleriyle önde olacak. 2017 yılında dünyada 10 mega dev projenin 5'i Türkiye'de, bunu biz değil onlar söylüyor" diye konuştu.

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemler genişleyecekDenizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz çok büyük ABD dev şirketlerinin devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığı biliyoruz. Bu şirketlere karşı anti damping soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci çalışıyoruz" dedi.
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