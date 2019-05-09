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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Bakan Yardımcısı Turagay: Devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz

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Bakan Yardımcısı Turagay: Devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay "Bakanlık olarak, devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. 3,1 milyar TL'lik kaynağımız var. Bu kaynağı en etkin şekilde Türkiye'miz için kullanmak üzere elimizden geleni yapacağız. Bu yardım mekanizmasını da yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) düzenlediği "İhracatın Liderleri" ödül töreninde, 2018'deki başarılı ihracat performanslarıyla bin 99 ihracatçı firma, platin, altın, gümüş, bronz ve başarı olmak üzere 5 kategoride ödüllendirildi. 

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı. 

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, törende yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Tekstil bizim ilk göz ağrımız, bugün de hala bizim göz bebeğimiz... Türkiye'nin ihracatının toplam dünya ihracatındaki payı yüzde 0,9. Türkiye'nin tekstil ihracatının toplam dünya tekstil ihracatı içerisindeki payı yüzde 3,1. Toplam dünya tekstil ihracatı, 340 milyar dolar, Türkiye'nin ihracatı ise 10,5 milyar dolar. Yüzde 3,1'lik paya ulaştığımız bir sektörü ihmal edebilir miyiz? 

Toplam ihracatımızın dünya ihracatı içindeki payını yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarmak için her gün uğraşıyoruz. Türkiye, dünya ihracatında 31'inci, tekstilde ise 7'nci sırada. Bu bize tekstilde rekabet gücümüzün olduğunu gösteriyor. Bu sektörü desteklemeye devam etmeli, daha da güçlendirmeliyiz. Tekstil ve konfeksiyon sektörü her zaman göz bebeğimiz olarak kalacak." 

Türkiye ihracatında yaşanan gelişmelere de değinen Turagay, bu yılın ihracat için çok önemli olduğunu vurguladı. Turagay, "İhracatımızı daha da artırmalı, daha rekabetçi olmalıyız. Bakanlık olarak, devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. 3,1 milyar TL'lik kaynağımız var. Bu kaynağı en etkin şekilde Türkiye'miz için kullanmak üzere elimizden geleni yapacağız. Bu yardım mekanizmasını da yeniden gözden geçireceğiz." şeklinde konuştu. 
Bugün Türk Eximbank'ın, Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ettiğini, bunun 2019 senesinde yüzde 27'ye ulaşacağını belirten Turagay, "Tekstil sektörümüzü gelecek sene önce 15 milyar dolara, 2023 yılında da 20-25 milyar dolarlara taşımayı hedefliyoruz." dedi. 

"YIL SONUNA KADAR 20 ŞUBEYE ÇIKACAĞIZ"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da 2017 yılında Türk Eximbank'ta önemli bir dönüşüm gerçekleştiğini, Türk Eximbank'ı, doğrudan ihracatçı ile çalışan bir banka haline getirdiklerini söyledi. 
Yıldırım, şu anda 16'ya varan şube sayısına ulaştıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 20 şubeye çıkacaklarını bildirdi. 
İhracatçı ve finans sektörü ile artık çok yakın çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu sene kendimiz de teminat mektubu ve garanti verir hale geldik. Bugün 11 bin 300'ü aşkın ihracatçımızla çalışıyoruz. 2019 yılının ilk 4 ayında dünyadan ilave 2,1 milyar dolar Türkiye'ye kaynak getirmiş olduk." dedi. 

"TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİMİZE BURS SAĞLAYACAĞIZ" 

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise sektörün 188 ülkeye 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Tekstil ve ham maddeleri sektörümüzün 2018 yılı itibariyle 188 ülkeye gerçekleştirdiği 10,5 milyar dolarlık ihracata büyük katkı sunan ihracatçılarımızı ödüllendiriyoruz. Ülke ekonomimize önemli ölçüde dış ticaret katkısı veren sektörümüz 11 bin 200 ihracatçısı ile 413 bin kişiye istihdam sağlıyor. Tekstil sektörü olarak bizlere düşen görev, mevcut pazarlarımızda gücümüzü artırıp yeni pazarlara açılmak ve ihracatımızı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmak. Markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon her zaman önceliğimiz. 

Bugün tüm Türkiye’de 341 tasarım merkezi varken, bunun 62 tanesi tekstil sektöründe... Ayrıca sektörümüzde 71 Ar-Ge merkezine ulaşmış durumdayız. 2018 yılında teknik tekstil ihracatında tarihimizin en yüksek ihracat değeri olan 1 milyar 750 milyon dolara ulaşmış olmamız da bunun en büyük göstergesi." 
Öksüz, 18 yıl önce dünya sıralamasında 13'üncü olan Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün hızla yukarı sıralara tırmanmayı başardığını, bugün sektörün dünyanın 7'nci, AB'nin ise ikinci büyük tedarikçisi konumunda bulunduğunu söyledi. 

Türkiye'nin, geçmişte üst sırasında bulunan nice gelişmiş ülkeyi geçmeyi başardığını aktaran Öksüz, "Amacımız, ülkemizin dünya pazarlarındaki payını daha üst sıralara çıkarmak. Tekstil sektörü dün ve bugün olduğu gibi, yarın da en önemli sektörlerden bir tanesi olmaya devam edecektir." dedi. 

Öksüz, geçen hafta YÖK ile imzaladıkları anlaşmayı anımsatarak, "Tekstil Mühendisliğinin Algısının Yükseltilmesi Projesi için geçen hafta YÖK ile protokolümüzü imzaladık. Bu projede ilk 80 bin sıralama ile tekstil mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrencilerimize ihracatçı birliklerimiz ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası olarak asgari ücrete varan karşılıksız burs imkanı sağlayacağız." diye konuştu. 

"HEDEFİMİZ, 200 MİLYAR DOLAR İHRACAT"

TİM Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hazır giyim sektörünün nisan ayı ihracat rakamlarındaki başarılı grafiğe dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Her ay ihracat rekorları kırarak götürüyoruz. Hedefimiz, 200 milyar dolar ihracat. 100'lü rakamlarda çok kaldığımızın hepimiz farkındayız, artık 200'lü rakamları gerçekleştirmek istiyoruz. Ahmet Öksüz'ü, tekstil mühendisliğinin algısının yükseltilmesi ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan ve YÖK ile imzalamış oldukları protokolden dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz. Gerçekleştirilen bu protokol, diğer sektörleri de etkileyecek. Üniversitelerde tercih sebebi olmalarını sağlayacak bir projedir." 

Bin 99 ihracatçı firmanın ödül aldığı törende, platin ödülün sahibi olan ilk 10 firma, "Ak-Pa Tekstil, Kordsa Teknik Tekstil, Zorlu Dış Ticaret, Greif Eps Turkey Ambalaj, Kipaş Pazarlama, Kadifeteks Mensucat, Teksis Tekstil Ürünleri, Ormo Yün İplik, Kasar ve Dual Tekstil, Yünsa." olarak sıralandı. 

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