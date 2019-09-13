Bakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok
GeriEkonomi Bakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
13.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Metal Expo Fuarı'nın açılışında konuştu. Büyükdere "Filyos’u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırmayı yaptık, gelmiyorlar. Bakanlık olarak çelik endüstrisinin haketen arkasında duruyoruz." dedi.

Demir Çelik endüstrisinin en önemli fuarı olan Metal Expo açıldı. 11-14 Eylül tarihlerini içeren ve bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Metal Expo İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, Çelik Federasyonu (ÇELFED) Başkanı Namık Ekinci, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Bilgin, Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Başkanı Gökhan Demiruz, Polonya Paslanmaz Çelik Üreticileri Derneği (Stalenierdzewne) Başkanı Andrzej Michalski, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eski Komite Başkanı Yüksel Göktürk, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. CEO’su Uğur Dalbeler ve Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Üyesi Şahan Eçin katıldılar.

11 Eylül’de başlayan fuarın resmi açılışı bugün yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde 9. Ve 10. Salonlarda gerçekleşen açılış kurdelesini Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve sektör temsilcileri beraber kestiler.

‘EKONOMİDE NORMALLEŞME BAŞLADI’

Fuarın açılışında konuşan Metal Expo İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, “Çelik Medeniyettir” diyerek, “Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Metal Expo fuarına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl burada İtalya delegasyonu var. Bu yıl ise Polonya… Bir ülkede kullanılan çelik miktarı ne kadar katma değerliyse, o ülkede medeniyetin ne kadar ilerlediğini görebiliyorsunuz. Türkiye güzel bir yolda… Her ne kadar ton başına çelik fiyatımız dünya ortalamasının gerisinde kalsa da, her geçen gün yükseliyor. Ekonomimiz kısa süreli sarsıntılar yaşadı. Döviz kuru ve faizlerdeki sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bugün Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından 14 özel banka da faiz indirimine gitti. Ekonomide artık normalleşmenin başladığını görüyoruz. Sektörümüzde yıkıcı rekabetten uzak, kaliteli üretime odaklanmış sivil toplum kuruluşlarımız var. Çelik Federasayonu, Çelik Üreticileri Birliği gibi… Bunlarla gurur duyuyoruz. Kalkınmamız için son derece önemli işler yapıyorlar. Katılım gösterdikleri için sektörün tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” Diye konuştu.

‘KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERDE DESTEK VERMEYE GAYRET EDİYORUZ’

Fuarın açılışında birçok sektör temsilcisi sektörün sıkıntılarından ve devlet desteklerine olan ihtiyaçlardan bahsetti. Sektörün ileri gelen temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, fuarın mottosu olan “Çelik Medeniyettir” sözünü en fazla yaşayanlardan biri olarak onur duyduğunu söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarın ilkine de katıldığını anlatan Büyükdede, sektörün 17 milyar doların üzerinde yaptığı ihracatıyla, Türkiye ihracatının yüzde 10’unu yaparak dış ticaretteki en güçlü sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Hasan Büyükdede, otomotivde, savunma sanayinde, kimya, nükleer, otomasyon tesislerde, özel alaşımlı alüminyum ve çelik, dövme ve profillere ihtiyacın gün geçtikçe artığına işaret ederek, katma değeri yüksek ürünlerde devlet olarak destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.

 

‘BEDELSİZ ARAZİ VERİYORUZ, SORAN YOK’

Sektör temsilcilerinin destek ve teşvik isteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle devam etti: “Filyos’u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırmayı yaptık, gelmiyorlar. Bakanlık olarak çelik endüstrisinin haketen arkasında duruyoruz. Nitelikli paslanmaz çelik üretecek arkadaşların arkasında duruyoruz. Dövme sektörünün arkasında duruyoruz. Çelikçilere 49 yıllığına bedelsiz yer vereceğiz ama hala arkadaşlardan destek alamıyoruz. Gerçekten hükümet olarak çelik endüstrisinin bütün kalbimizle arkasındayız. Bize gelecek her türlü taleple, bu sektörün arkasındayız.”

‘YAKINDA 3 MİLYON ARAÇ ÜRETECEK KONUMA GELECEĞİZ’

Büyükdede sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte 3 milyon araç üretecek bir ülke konumuna geleceğiz. Çelik endüstrisini bir an önce kurmamız gerekiyor. Nitelikli dökümcülük, ısıl işlemciliğe geçmemiz gerekiyor. Hükümet olarak bizim, sonuna kadar sizin arkanızda olduğumuzu bilmeniz gerekir.”

62 ülkeden ziyaretçinin beklendiğin Metal Expo fuarı 14 Eylül’e kadar açık olacak…

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen konferans ve seminerler, Metal Expo’nun içeriğini zenginleştiren diğer ögeler olarak dikkat çekiyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.09.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Yardımcısı Büyükdere: Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası
Boydak Holding'in adı değişiyor
Kaskodan para almak için arabasını uçuruma yuvarladı