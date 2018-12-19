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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Rifat BAŞARAN/ANKARA
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakan Varank’tan yerli malı teknoloji tanıtımı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Bakan Varank’tan yerli malı teknoloji tanıtımı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP’lilerin “Ar-Ge ve teknolojik ürün üretilmediği” yönünde eleştirilerine, elinde Meclis kürsüsüne getirdiği iki ürünü tanıtarak yanıt verdi. Varank, Meclis kürsüsünden SİHA’larda kullanılan yerli üretim lazer dedektör çipi ve Venöz dolaşım bozukluklarında etkin kullanılmak üzere “Ruscus Aculeatus” bitkisi kökünden üretilen yerli ilacı gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Varank, TÜBİTAK vasıtasıyla savunma, uzay, güvenlik, enerji, ilaç, kimya, gıda, çevre, malzeme gibi stratejik alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek şöyle devam etti: “İki örnek vereceğim. Elimde gördüğünüz ileri teknolojili lazer dedektör çipleri tamamen milli olarak tasarlandı ve üretildi. TÜBİTAK Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda ürettiğimiz bu dedektör çipler, SİHA’ların kullandığı bombaların arayıcı başlıklarının içerisinde yer alıyor. Gururla ifade etmeliyim ki TÜBİTAK ürünü bu lazer dedektör çipleri, bugüne kadar yapılan tüm SİHA, CİRİT, LUMTAS ve TEBER atışlarında kullanıldı.

Diğer örnekse elimde tuttuğum bu ilaç. Venöz dolaşım bozukluklarında etkin kullanılmak üzere, ‘Ruscus Aculeatus’ Anadolu’daki ismiyle enir ya da tavşanelması bitkisi kökünden elde ettiğimiz ilaç ruhsatlandırma aşamasına geldi. 3 bin 750’den fazla endemik bitki hazinemizden faydalanarak Sağlık Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ilaçları bilimsel yöntemlerle geliştiriyoruz. Bir sonraki aşamadaysa hem etken maddeleri hem de bitmiş ilaçları ihraç edebileceğiz. Bu bitki yurtdışına kilosu 4.5 Euro’ya satılıyor. Burada gördüğünüz gıda takviyesi ise 20 Euro’dan Türkiye’de satışta. Biz bu ilaçları bitkisel ilaç kategorisinde geliştirip satacağız.”

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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