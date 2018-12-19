Bakan Varank’tan yerli malı teknoloji tanıtımı
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP’lilerin “Ar-Ge ve teknolojik ürün üretilmediği” yönünde eleştirilerine, elinde Meclis kürsüsüne getirdiği iki ürünü tanıtarak yanıt verdi. Varank, Meclis kürsüsünden SİHA’larda kullanılan yerli üretim lazer dedektör çipi ve Venöz dolaşım bozukluklarında etkin kullanılmak üzere “Ruscus Aculeatus” bitkisi kökünden üretilen yerli ilacı gösterdi.
TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Varank, TÜBİTAK vasıtasıyla savunma, uzay, güvenlik, enerji, ilaç, kimya, gıda, çevre, malzeme gibi stratejik alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini kaydederek şöyle devam etti: “İki örnek vereceğim. Elimde gördüğünüz ileri teknolojili lazer dedektör çipleri tamamen milli olarak tasarlandı ve üretildi. TÜBİTAK Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nda ürettiğimiz bu dedektör çipler, SİHA’ların kullandığı bombaların arayıcı başlıklarının içerisinde yer alıyor. Gururla ifade etmeliyim ki TÜBİTAK ürünü bu lazer dedektör çipleri, bugüne kadar yapılan tüm SİHA, CİRİT, LUMTAS ve TEBER atışlarında kullanıldı.
Diğer örnekse elimde tuttuğum bu ilaç. Venöz dolaşım bozukluklarında etkin kullanılmak üzere, ‘Ruscus Aculeatus’ Anadolu’daki ismiyle enir ya da tavşanelması bitkisi kökünden elde ettiğimiz ilaç ruhsatlandırma aşamasına geldi. 3 bin 750’den fazla endemik bitki hazinemizden faydalanarak Sağlık Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ilaçları bilimsel yöntemlerle geliştiriyoruz. Bir sonraki aşamadaysa hem etken maddeleri hem de bitmiş ilaçları ihraç edebileceğiz. Bu bitki yurtdışına kilosu 4.5 Euro’ya satılıyor. Burada gördüğünüz gıda takviyesi ise 20 Euro’dan Türkiye’de satışta. Biz bu ilaçları bitkisel ilaç kategorisinde geliştirip satacağız.”
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