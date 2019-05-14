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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.05.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

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Bakan Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam etti. Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi  üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye  devam ettiğini belirterek, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara  malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi  açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı  mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif  seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Bakan Varank, "Pozitif seyre katkı  sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün  ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim  öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri  gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya  devam edeceklerini bildirdi.

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