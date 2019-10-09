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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
09.10.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz

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Bakan Varank'tan operasyon mesajı: Adımları atmak üzereyiz

Saanyi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terör olaylarını sona erdirecek adımları atmak üzereyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. İzmir'de açıklamada bulunan Bakan Varank, sınırlarımızda terör devleti kurmak için planlar ve harcamalar yapıldığını söyledi.

Bakan Varank şunlara değindi:

Ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken, bölgemizdeki meydan okumalarla mücadele ettik, ediyoruz, bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye’nin yaptığı kolay bir iş değil. Ortada tezgah var. Sınırımızın yanında terör devleti kurmak için planlar ve harcamalar yapılıyor. Silah ve mühimmatından tutun da beslenen paralı askerlere harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Sinsice planlar yapıyorlar. Yıllardır bu tezgahı bozmak için her alanda mücadele ediyoruz.

Türkiye kendi göbeğini kendi kesebilecek bir güce sahip ülkedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terör olaylarını sona erdirecek adımları atmak üzereyiz. Türkiye’nin bu adımlarından bazıları rahatsız oluyor. Çıkardıkları gürültü, yıkılan hayallerinin bir sesi. Şundan emin olabilirsiniz, bunlar bizim için yok hükmündedir. Hiçbir tehdit Türkiye’nin kararlılığını etkileyemez.

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