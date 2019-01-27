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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
27.01.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan önemli destek açıklaması

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Bakan Varank'tan önemli destek açıklaması

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB, bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı’nın çağrısına çıkacak. ’İmalat Sanayisinde Dijitalleşme’ temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi, 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi incelemelerde bulunmak ve açılış yapmak üzere Hataya geldi. İlk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret eden Bakan Varank, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Varank, daha sonra Doğan’dan Hatay’da yapılan yatırımlarla ilgili brifing aldı. Bakan Varank, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı’na geçerek, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda partililer ile bir araya geldi. Varank, daha sonra Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatına geçip, incelemelerde bulundu.

'EN GÜZEL CEVABI GİRİŞİMCİLERİMİZ VERİYOR'

Antakya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Pres Makine’ye ait tesisin açılışına katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, fabrikanın hayata geçirilmesinde, istihdam kapısı olmasında bakanlıklarınca verilen yatırım teşvikinin önemli katkısı olduğunu söyledi. Varank, "14 milyon dolarlık bu yatırım KDV istisnası, vergi indirimi, faiz desteği ve 1 yıl boyunca sigorta primi işveren desteğinden faydalanıyor. İstihdam kapasitesinin daha da artacağı bilgisini de aldım. Bu yatırımda beni özellikle heyecanlandıran husus makinelerinin imalat sürecinin yüzde 100 yerli olması. Ülkemizde yatırım yapılmadığına dair iddialara en güzel cevabı bu girişimci kardeşlerimiz, bu tesisler zaten veriyor" dedi.

’REEL SEKTÖRDEN BEKLENTİMİZ YATIRIM İŞTAHINI KAYBETMEMELERİ’

Bakanlık olarak sanayicilerin üzerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini kaydeden Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayi sektörü güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifi. Buradan hareketle sektörü desteklemek adına somut adımlar atıyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı’mız, reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ver vergi giderlerini devletimiz üstlenecek. Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ay uygulamıştı. Bu sene tam yıl uygulayacağız. Geçen sene 9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyarlık ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimize gerçekleştirdik. Geçen sene tüm işverenlerimiz sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimden faydalandı. Böylelikle 10 milyon kişiye ulaştık, toplamda 14,7 milyar ile işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puanlık artı, 1 puan bölgesel istihdam puanı da ekleyerek, 1,5 milyon vatandaşımız için 1,5 milyar lira ekstra katkı sağladık. Bu destekleri de 2019 yılında da devam ettireceğiz. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatını da yüzde 10’luk indirim yaptık. Reel sektörden beklentimiz yatırım ve istihdam iştahını kaybetmemeleri."

KOBİ’LERE DESTEK

Akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ’lere destek verileceğini vurgulayan Bakan Varank, "Siz değerli sanayicilerimizin OSB’lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemeleri şu anda bakanlığımızda yerine getiriyoruz. İnşallah yakında da kamuoyuyla paylaşacağız. Sunduğumuz destekler tabi elbette sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. Son olarak sizlere bir müjde vermek istiyorum. KOSGEB, bu hafta KOBİ gelişim programının destek programına çıkacak. İmalat sanayisinde dijitalleşme tanısıyla başlatacağımız bu programın bütçesi, 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız. Böylece hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere hem de teknoloji kullanıcısı imalatçı KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacağız. Yeri gelmişken, şunu da vurgulamam gerekiyor. Açıkladığımız bu programların her biri, 2019 yılı bütçesinde karşılığı olan programlar yani mali disiplinden de asla taviz vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil" diye konuştu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılışın ardından İskenderun 2. OSB’yi gezerek, burada tahsisi tamamlanan arazilerde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

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