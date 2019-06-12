Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Ã¼lkelerin kiÅŸisel verilerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik bazÄ± tedbirler almasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Åžu anda siber saldÄ±rÄ±nÄ±n bir boyut Ã¶tesine geÃ§miÅŸ durumdayÄ±z. Ã‡ok daha masum gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼, bireylerin verileri manipÃ¼le edilerek yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar var." dedi.



Varank, AA muhabirine, Japonya'nÄ±n Tsukuba kentinde dÃ¼zenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, G20 dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Japonya'nÄ±n bu yÄ±l yapay zeka konusunu Ã¶ne Ã§Ä±karmasÄ±ndan dolayÄ± memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KÃ¼resel bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerin yapay zeka alanÄ±nda Ã§ok fazla yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Varank, dijitalleÅŸmeden baÄŸÄ±msÄ±z bir ekonomi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini, bunun en Ã¶nemli unsurlardan birinin de yapay zeka olduÄŸunu bildirdi.Â

Varank, teknoloji geliÅŸiminin, piyasanÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu elinde tutan, yatÄ±rÄ±m imkanlarÄ±na sahip ÅŸirketlerin bulunduÄŸu Ã¼lkeler ile az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler arasÄ±nda gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan makasÄ±n iyice aÃ§Ä±lmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Bakan Varank, "G20 oturumlarÄ±nda Ã¼ye Ã¼lkelere yapay zekayla ilgili hem standartlarÄ±n belirleneceÄŸi hem de yapay zeka kullanÄ±mÄ±ndaki etik kurallara karar verilecek katÄ±lÄ±mcÄ± bir yapÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± Ã¶nerdik. BÃ¶ylece sadece birkaÃ§ Ã¼lkenin bu teknolojiye sahip olarak diÄŸer Ã¼lkelerle arasÄ±ndaki farkÄ± iyice aÃ§masÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebiliriz ancak her Ã¼lke bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. Yapay zeka konusunda yol almÄ±ÅŸ Ã¼lkeler hiÃ§bir standarda baÄŸlÄ± kalmak istemiyorlar. Kendilerinin iÅŸine nasÄ±l geliyorsa Ã¶yle ilerlemek istiyorlar." diye konuÅŸtu.Â

"SÄ°BER SALDIRILARIN BÄ°R BOYUT Ã–TESÄ°NE GEÃ‡TÄ°"Â

Bu sene gÃ¼ndeme gelen konulardan birinin de "datanÄ±n serbest dolaÅŸÄ±mÄ±" olduÄŸuna dikkati Ã§eken Varank, dijital platformlarda ne kadar Ã§ok veri iÅŸlenirse o kadar baÅŸarÄ±lÄ± olunabileceÄŸini ifade etti.Â

Bu noktada kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± hakkÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirten Varank, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ hiÃ§ kimse kiÅŸisel verilerinin tÃ¼m dÃ¼nyada dolaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, bunlarÄ±n bir ticari meta olmasÄ±nÄ±, bu veriler Ã¼zerinden kendisinin manipÃ¼le edilebileceÄŸi yazÄ±lÄ±mlarÄ±n geliÅŸtirilmesini istemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Varank, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik siber saldÄ±rÄ±larÄ±n nasÄ±l bertaraf edildiÄŸi konusunda ise ÅŸu bilgileri verdi:Â

"Siber saldÄ±rÄ±yla ilgili UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± birimler var. AyrÄ±ca CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi de siber gÃ¼venlik koordinasyon gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. AynÄ± zamanda bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± TÃœBÄ°TAK'ta Siber GÃ¼venlik EnstitÃ¼mÃ¼z bulunuyor. Ã–zellikle kamuya karÅŸÄ± yapÄ±lan siber saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Åžu anda siber saldÄ±rÄ±nÄ±n bir boyut Ã¶tesine geÃ§miÅŸ durumdayÄ±z. Ã‡ok daha masum gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼, bireylerin verileri manipÃ¼le edilerek yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar var. Bu noktada da Ã¼lkelerin bazÄ± tedbirler almasÄ± gerekiyor. UluslararasÄ± ÅŸirketler dijital ortamda bir hizmet saÄŸlarken Ã¶ncelikle kullanÄ±cÄ± rÄ±zasÄ± istiyorlar, rÄ±zasÄ±nÄ± almazsa o hizmeti vermiyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bu ÅŸirketler kullanÄ±cÄ±larÄ± Ã¶zel verilerini aÃ§maya zorlarken, verilerin Ã¼zerinden birtakÄ±m maksatlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in yasal gereklilikleri saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyor."Â

TÃœRKÄ°YE-ALMANYA YAPAY ZEKA KONFERANSI DÃœZENLEYECEKÂ

Tsukuba'da G20 toplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda Ã§ok verimli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini anlatan Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier ile bir araya geldiklerini, bu Ã¼lkenin TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli ticari ortaklarÄ±ndan biri olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.Â

Varank, Almanya ile sanayi alanÄ±nda geliÅŸtirebilecekleri Ã¶nemli iÅŸ birliklerinin olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Bu anlamda Altmaier ile iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± nasÄ±l geliÅŸtirebileceÄŸimizi konuÅŸtuk. TÃ¼rkiye ve Almanya'nÄ±n ortaklaÅŸa yapay zeka konferansÄ± dÃ¼zenlenmesine karar vermiÅŸtik. Altmaier beni aÄŸustosta Ã¼lkesine davet etti. AynÄ± zamanda Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesi ile TÃ¼rk-Alman Ãœniversitesi ortak bir teknopark kurmak iÃ§in biraraya geldiler. Buraya da Almanya'nÄ±n en iyi araÅŸtÄ±rma enstitÃ¼lerinden Fraunhofer'in destek vermesini istiyoruz. Ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturalÄ±m, geleceÄŸin teknolojilerini geliÅŸtirelim istiyoruz."Â

Bakan Varank, otomotiv endÃ¼strisiyle ilgili gelecek dÃ¶nemde yapÄ±lacaklara yÃ¶nelik bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerine de iÅŸaret ederek, bu alanda Alman ÅŸirketlerin TÃ¼rkiye'de yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlardan bahsettiklerini aktardÄ±.Â

CATAPULT PROGRAMI Ä°LE KOSGEB ARASINDA Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° HAZIRLIÄžIÂ

G20 toplantÄ±larÄ± nedeniyle mevkidaÅŸlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de deÄŸinen Bakan Varank, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Biz, 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda bÃ¼yÃ¼k bir altyapÄ± inÅŸa ettik. 84 teknoparkÄ±mÄ±z var, bunlarÄ±n 63'Ã¼ aktif. 5 binden fazla teknopark ÅŸirketi, bin 500'den fazla Ar-Ge ve tasarÄ±m merkezimiz var. Ar-Ge personeli sayÄ±sÄ± 2006'da 54 bin iken ÅŸimdi 154 bini geÃ§ti. Pek Ã§ok kÃ¼resel ÅŸirket, TÃ¼rkiye'de Ar-Ge ve inovasyon merkezleri kuruyor. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgenin Ar-Ge ve inovasyon merkezi haline gelmesini saÄŸlayabilecek bu altyapÄ±nÄ±n son derece dikkati Ã§ektiÄŸine ÅŸahit olduk."Â

Ä°ngiltere Dijital ve YaratÄ±cÄ± EndÃ¼striler BakanÄ± Margot James ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan Varank, Brexit ile ilgili bir belirsizlik olduÄŸunu, Ä°ngiltere'nin bu sÃ¼reÃ§ sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini geliÅŸtirmek istediÄŸini bildirdi.Â

Varank, Ä°ngiliz mevkidaÅŸÄ± ile yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda hemfikir olduklarÄ±nÄ±, iki Ã¼lke yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde ortak iÅŸ yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n bazÄ± alanlarda inovasyon kabiliyetini dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek ve ekonomik bÃ¼yÃ¼meye yardÄ±m etmek iÃ§in tasarlanan dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¶ncÃ¼ merkezlerin dahil edildiÄŸi bir aÄŸ olan Catapult programlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin de katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok Ã¶nemsediÄŸini vurgulayan Varank, KOSGEB'in de bu programla irtibat halinde olduÄŸunu, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birlikleriyle yeni giriÅŸimcilik ve inovatif projelerin geliÅŸtirilmesini istediklerini ifade etti.Â

"KORELÄ°LER OTOMOTÄ°V, DEMÄ°R Ã‡ELÄ°K VE TEKNOLOJÄ° YATIRIMLARI Ä°Ã‡Ä°N Ä°ÅžTAHLI"Â

Varank, GÃ¼ney Kore Bilim ve Bilgi Ä°letiÅŸim Teknolojileri BakanÄ± You Young Min ile de bir araya geldiklerini belirterek, "GÃ¼ney Korelilerin TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m iÅŸtahÄ± devam ediyor. Koreli bakanÄ± Ã¼lkemize davet ettik. Gelecek dÃ¶nemde yapÄ±labilecek iÅŸ birliÄŸi ve ortak yatÄ±rÄ±m projeleriyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi paylaÅŸtÄ±k. TÃ¼rkiye ile otomotiv, demir Ã§elik ve teknoloji alanlarÄ±nda yatÄ±rÄ±m yapmak isteyen, motor Ã¼retim yatÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi Ã¶ngÃ¶ren ÅŸirketler var." dedi.Â

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Estonya Eski BaÅŸbakanÄ± Andrus Ansip'in yaptÄ±klarÄ± ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã¶zellikle veri dolaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili konularda AB'nin neler yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin kendisini bilgilendirdiÄŸini anlatan Varank, bu konularda AB ile Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

Varank, Ansip'in, dijitalleÅŸme konusunda AB'deki kÃ¶klÃ¼ sanayileÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin bile dÃ¼nyadaki ilerleme karÅŸÄ±sÄ±nda yavaÅŸ kalabildiÄŸini ancak TÃ¼rkiye'nin dinamik ekonomisi ve genÃ§ nÃ¼fusuyla AB iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olabileceÄŸi yorumunda bulunduÄŸunu kaydetti.Â



