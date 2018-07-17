Bakan Varank'tan flaş 'sanayi üretimi' açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
17.07.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan flaş 'sanayi üretimi' açıklaması

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Bakan Varank'tan flaş 'sanayi üretimi' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür" dedi.

BAKAN Varank açıklamasının devamında: "Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak" dedi.

‘ORKESTRA AHENGİYLE KALKINMAYA YENİ SOLUK’

İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

BAKANLIKLARLA YAKIN İŞBİRLİĞİ
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, görüşmelere ilişkin, “İş dünyamızın beklenti ve çözüm önerilerini, yakın işbirliği içinde ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. İstanbul Ticaret Odası olarak bakanlıkların yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verip sorumluluk alacağız. Yüksek katma değere dayalı yeni bir kalkınma modeli için özel sektör ve karar vericiler ele ele vereceğiz. Türkiye’yi hep birlikte büyüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirten Avdagiç, “Türkiye’yi bir adım ileri götürecek, teknolojide atağa geçirecek çalışmalar en güçlü önceliğimizdir. İş dünyası olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonominin tüm aktörlerinin bir orkestra ahengiyle hareket etmesiyle, özel sektör öncülüğünde kalkınmaya yeni bir soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız” dedi.

 

 

 

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