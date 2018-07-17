Bakan Varank'tan flaş 'sanayi üretimi' açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi mayıs ayında da beklentileri aşmış ve yüksek büyümesini sürdürmüştür" dedi.
BAKAN Varank açıklamasının devamında: "Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkması, kısa dönem içinde yatırımların hızla artmasının önünü açacak" dedi.
‘ORKESTRA AHENGİYLE KALKINMAYA YENİ SOLUK’
İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.
BAKANLIKLARLA YAKIN İŞBİRLİĞİ
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, görüşmelere ilişkin, “İş dünyamızın beklenti ve çözüm önerilerini, yakın işbirliği içinde ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. İstanbul Ticaret Odası olarak bakanlıkların yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği verip sorumluluk alacağız. Yüksek katma değere dayalı yeni bir kalkınma modeli için özel sektör ve karar vericiler ele ele vereceğiz. Türkiye’yi hep birlikte büyüteceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirten Avdagiç, “Türkiye’yi bir adım ileri götürecek, teknolojide atağa geçirecek çalışmalar en güçlü önceliğimizdir. İş dünyası olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonominin tüm aktörlerinin bir orkestra ahengiyle hareket etmesiyle, özel sektör öncülüğünde kalkınmaya yeni bir soluk getirecek her çalışmaya destek olacağız” dedi.
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