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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan esnafa ölçü aleti çağrısı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Esnafa) Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsattı. 
Söz konusu kanun değişikliğiyle ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini dile getiren Varank, bu kapsamda esnafa çağrıda bulundu. 

Bakan Varank, "Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz." diye konuştu. 

"EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Kanun düzenlemesiyle getirilen muafiyetin ekonominin üzerindeki yükü azaltacağını ifade eden Varank, şunları kaydetti: 

"Tahminlerimize göre 500 bin civarında ölçü ve tartı aleti muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrılmış durumda. Biz bunların muayenelerinin yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Esnafımızın bu şanstan faydalanmasını istiyoruz. Önemli bir muafiyet, bir defaya mahsus getirildi. Bu tip ölçü ve tartı aletlerini kullanan bütün tüccarlarımız bu muafiyetten faydalanabilir." 

ADİL CEZA SİSTEMİ 

Varank, kanunda yapılan bir başka değişikliğin de ölçü ve tartı aletlerine yönelik uygulanan idari para cezalarına ilişkin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: 
"Ölçü ve tartı aletleri arasında ceza konusunda bir ayrım yoktu. İdari para cezaları, bir esnafın tartısı için de bir akaryakıt istasyonundaki sayaç için de aynıydı. Bu yasayla burada bir ayrışmaya, tabiri caizse daha adaletli duruma geçmiş olduk. Burada bir esnafın terazisiyle bir akaryakıt istasyonuna aynı para cezası kesmeyeceğiz."

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