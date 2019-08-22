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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.08.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan 50 milyar dolar hedefi

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Bakan Varank'tan 50 milyar dolar hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum. Ülkemize doğrudan yatırımları çekerek sanayinin birçok sektöründe bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman Odalar Birliği, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası üyesi iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. 

Varank'a söz konusu toplantıda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti. 

Burada yaptığı konuşmada Varank, ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türk'ün Almanya'nın ekonomisi ve refahına katkı sunduğunu söyledi. 
Alman şirketlerinin de Türkiye'de yatırımları olduğunu belirten Varank, "Alman firmaları, istihdam ve katma değer oluşturarak Türk sanayisine önemli katkılarda bulunuyor." diye konuştu. 

TİCARET HACMİNDE 50 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Varank, iki ülke liderlerinin ülkeler arası güçlü ve derin ilişkileri daha ileri seviyeye taşıma vizyonunu benimsediklerine işaret ederek "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi.
 
Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 7 bini aşkın Alman firmasının bulunduğunu hatırlatan Varank, bunun Alman yatırımcıların Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, çalışkan iş gücü ve siyasi iradeyle güçlenen istikrara güvenlerinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. 
Varank, Türkiye ekonomisine güvenlerinden dolayı Alman iş dünyasına teşekkürlerini ileterek Türkiye'nin Asya ve Afrika pazarlarına erişim imkanı sunduğunu ifade etti. 

YATIRIMCI DOSTU ÜRETİM EKOSİSTEMİ

Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcının hayal kırıklığına uğramadığının altını çizen Varank, şunları kaydetti: 

"Türkiye'de yatırımcı dostu bir üretim ekosistemi var, çok çeşitli yatırım teşvikleri sunuyoruz. Son olarak Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde önemli bir gelişme kaydettik. Geçen yıl söz konusu endekste 17 sıra yükseldik. Bunun tabii ki yeterli olduğunu düşünmüyoruz, öngörülebilirliği artırmak ve yatırımcılarımızın üzerindeki yükü hafifletmek için tüm kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Ülkemize doğrudan yatırımları çekerek sanayinin birçok sektöründe bölgesel üretim merkezi olmayı hedefliyoruz." 

Varank, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaları için küresel şirketleri desteklediklerini belirterek Türk yatırımcıları da yabancı pazarlarda iş yapmaları konusunda teşvik ettiklerini anlattı. 

"TARİH, TİCARET SAVAŞLARININ KAZANANI OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının iş insanları için önemine dikkati çeken Varank, "Serbest ticaret refahı artırdığı gibi katma değer ve istihdama da katkı sağlar. Tarih bize ticaret savaşlarının kazananı olmadığını ve asla olmayacağını defalarca göstermiştir." diye konuştu. 

Varank, sanayi odalarının ihtilafların çözümü, sağlıklı ilişkilerin devamı, şirketler arası iş birliğinin artırılması ve yeni yatırım alanlarının oluşturulmasındaki önemini vurgulayarak Alman sanayici ve yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan "Alman Masası" gibi Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığında da "Türkiye Masası" oluşturulduğunu anımsattı. 

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Her iki ülke şirketlerinin yapay zeka ve dijital dönüşümde iş birliği yapabileceğine işaret eden Varank, "Hükümetler olarak şirketlerimizin ortak üretim ve kapasite geliştirmede ihtiyaç duyduğu her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız." dedi. 

Varank, Türkiye'nin 25 yıldır Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği Anlaşması olduğunu hatırlatarak söz konusu anlaşmanın güncellenmesinin karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri bir üst seviyeye çıkaracağını dile getirdi. 

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı için Berlin'de bulunan Bakan Varank, ziyareti kapsamında Avrupa ve Almanya'nın temel bilimler alanındaki en önemli merkezlerinden Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü ve telekomünikasyon alanında uzmanlaşmış Fraunhofer Heinrich-Hertz Enstitüsünü ziyaret ederek bu enstitülerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

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