Bakan Varank, yerli ve milli yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme aracÄ±nÄ± kullandÄ±

Bakan Varank, yerli ve milli "yangÄ±n söndürme aracÄ±"nÄ± kullandÄ±
Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, TÃ¼rkiye'nin Malezya'ya ihraÃ§ ettiÄŸi havalimanÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme aracÄ±nda direksiyon baÅŸÄ±na geÃ§ti.
Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, TÃ¼rkiye'nin Malezya'ya ihraÃ§ ettiÄŸi havalimanÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme aracÄ±yla test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±. Bakan Varank, Ä°zmir programÄ± kapsamÄ±nda TorbalÄ± ilÃ§esindeki Volkan Ä°tfaiye AraÃ§larÄ± AÅž'yi ziyaret etti.
Ä°tfaiye araÃ§larÄ±nda kullanÄ±lan pompalara iliÅŸkin bilgi alan Varank, yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda binalarda mahsur kalanlarÄ± kurtarmak iÃ§in tasarlanan merdivenli itfaiye aracÄ±na bindi.Varank, daha sonra TÃ¼rkiye'nin Malezya'ya ihraÃ§ ettiÄŸi yerli ve milli Ã¼retim olan havalimanÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme aracÄ±nÄ± da bir sÃ¼re kullandÄ±, sÃ¼rÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda ÅŸirket yetkililerinden Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
SÃ¼rÃ¼ÅŸ Ã¶ncesi ÅŸofÃ¶r koltuÄŸunda gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Bakan Varank, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã–zel teÅŸebbÃ¼s tasarlÄ±yor Ã¼retiyor ve tÃ¼m dÃ¼nyaya ihracat yapÄ±yor. BildiÄŸiniz gibi Malezya BaÅŸbakanÄ± geldiÄŸinde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu aracÄ± tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. Oraya 12 milyon avroluk ihracat yapÄ±ldÄ±. Buradaki araÃ§larÄ±n bir kÄ±smÄ± Nijerya'ya satÄ±ldÄ±, SÄ±rbistan'a satÄ±ldÄ±. BÃ¶yle firmalarÄ± biz hÃ¼kÃ¼met olarak destekliyoruz. Destek sayesinde yerli ve milli Ã¼retim geliÅŸiyor. Bunun en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸini burada gÃ¶rÃ¼yoruz. GÃ¶rÃ¼nce biz de mutlu oluyoruz."Â
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