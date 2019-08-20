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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Bakan Varank, yapay zeka konferansı için Berlin'e gidecek

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Bakan Varank, yapay zeka konferansı için Berlin'e gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 22 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilecek yapay zeka konferansına katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 22 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilecek yapay zeka konferansına katılmak üzere Berlin’e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in girişimiyle Berlin'de Türkiye-Almanya Yapay Zeka Konferansı düzenlenecek.

Varank'ın onur konuğu olacağı konferansa, Türkiye'den çeşitli kamu ve sivil kuruluş temsilcilerinin yanı sıra yapay zekanın sanayide kullanılması konusunda çalışma yapan akademisyenler ve sektörün önemli isimleri de katılacak.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da eşlik edecek. "Yapay zeka" ve "dijital dönüşüm" başlıkları altında panellerin yer alacağı konferansın, iki ülke arasındaki bilimsel, sınai ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir platform olması öngörülüyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında Türk ve Alman tarafların, sanayide akıllı sistemlerin kullanımı, yapay zeka ve endüstrinin dijital dönüşümü konularını ele almaları ve gelecekte iki ülkenin bu konularda birlikte çalışılabileceği alanların tespiti yönünde değerlendirmelerde bulunmaları planlanıyor.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Varank ayrıca Berlin ziyareti kapsamında Max Planck ve Fraunhofer Enstitüsü gibi yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında temel ve uygulamalı araştırmalarda Almanya'nın öncü kurumlarını ziyaret edecek.

Almanya'da faaliyet gösteren Türk bilim insanlarıyla da buluşacak olan Varank, Türk ve Alman yatırımcılarla görüşmeler yapacak. Bakan Varank'ın ziyareti, 36 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı konumunda olan Almanya ile iş birliğinin geliştirilmesi, bu birlikteliğin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarına da taşınması açısından önem taşıyor. 

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