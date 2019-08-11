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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.08.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Bakan Varank: Yaklaşık 160 bin tartı yeniden kullanımda

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Bakan Varank: Yaklaşık 160 bin tartı yeniden kullanımda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezalı durumda olduğu için ıskartaya çıkan yaklaşık 160 bin tartı aleti yeniden kullanıma girdi. Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan muafiyetten faydalandı. Bu düzenlemeyle ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezalı durumda olduğu için ıskartaya çıkartılan yaklaşık 160 bin tartının yeniden kullanıma girdiğini belirterek, "Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan muafiyetten faydalandı. Bu düzenlemeyle ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Varank, yaptığı açıklamada, esnafın, çeşitli sebeplerle ölçü veya tartı aletini muayene süresini geçirmesine ilişkin ticaret ve esnaf odaları ile sivil toplum kuruluşlarının Bakanlığa başvurduğunu ve söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınmasını istediklerini kaydetti.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun'un TBMM'de görüşülerek kabul edildiğini, bu kapsamda Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda değişikliğe gidildiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Yapılan değişiklikle 1 Aralık 2018 öncesinde ölçü veya tartı aletinin periyodik muayenesini sehven veya başka sebeplerle yaptırmayan esnafa muafiyet getirildi. Ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı da gidermeye dönük ayrıca düzenleme yapıldı. Bu durumda olanlara da 28 Mayıs'a kadar süre tanındı. Tanınan sürenin dolmasının ardından düzenlemenin sonuçları belli oldu."

Varank, Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezalı durumda olduğu için ıskartaya çıkartılan yaklaşık 160 bin tartı aletinin yeniden kullanıma girdiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan uyarıların sonuç verdiğini ifade eden Varank, "Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan muafiyetten faydalandı. Bu düzenlemeyle ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"İDARİ PARA CEZALARINDAKİ ADALETSİZLİĞİ GİDERDİK"

Konuyu incelediklerinde yaklaşık 150 lira değerinde tartıya sahip esnafın, muayeneyi kaçırdığında 2 bin 100 liralık cezayla karşı karşıya olduğunu gördüklerini belirten Varank ,"Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyordu. Biz de konuyu TBMM'deki milletvekillerimizin gündemine taşıdık." ifadelerini kullandı.

Varank, yasa değişikliğinin ardından mağdur durumdaki esnafa 28 Mayıs'a kadar süre tanındığını anımsatarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri veya yetkili muayene servislerinin başvuruları aldığını aktardı.

Akaryakıt, gaz, su, elektrik sayacı, taksimetre gibi çeşitli tiplerde toplam 157 bin 658 ölçü ve tartı aleti için başvuru yapıldığını ifade eden Varank, ıskartaya çıkartılan aletleri doğru ölçüm yapacak şekilde muayeneden geçirdiklerini bildirdi.
Varank, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem milli servetin israf edilmesinin önüne geçtik hem de esnaflarımızın ilave yeni maliyetlerini ortadan kaldırdık. Düzenlemeyle uygulanan idari para cezalarındaki adaletsizliği de giderdik. Daha önce sebze meyve satan pazar esnafının kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına aynı ceza uygulanıyordu. Artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak." 

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