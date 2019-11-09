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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Bakan Varank: Var gücümüzle çalışıyoruz

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Bakan Varank: Var gücümüzle çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Topyekun kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi temel atma törenindeki konuşmasında, Malatya için son derece kritik bir yatırımın temelini attıklarını dile getirdi.

Malatya'ya dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kazandıracaklarını söyleyen Varank, "Malatya demek, kayısı demek. Kayısı demek, Malatya demek. Malatya dünyada yaş kayısı üretiminde yüzde 17'lik, kuru kayısı üretiminde ise yüzde 75'lik paya sahip. Yine kuru kayısıda, dünya ihracatının yüzde 60'ından fazlası bu şehirden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Varank, kayısının ülke açısından son derece stratejik bir tarım ürünü olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Temelini attığımız bu tesis, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenecek. Buraya 14 milyon avroluk bir yatırım yapacağız. Bunun yüzde 85'i AB fonlarından, yüzde 15'lik kısmı ise Bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki mali iş birliği kapsamında 12 senedir Rekabetçi Sektörler Programı'nı uyguluyoruz. Program aracılığıyla farklı sektörlerde büyük ölçekli projelere mali destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Bölgesel potansiyelin geliştirilmesi, KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinin kurulması ve turizm projeleri gibi alanlarda başarılı işlere imza attık. Teknoparklar ve iş geliştirme merkezleri kurduk. Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve Samsun Tekkeköy'de lojistik merkezi uyguladığımız programın izlerini taşıyor."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bölgesel kalkınmanın bakanlıklarının görev ve sorumluluğunda olduğunu dile getiren Varank, şunları söyledi:
"Topyekun kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün temelini attığımız lisanslı depo da bu amaca hizmet eden bir çalışma. Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 lisanslı depoya 30 milyon avro yatırım yaptık. Malatya'ya yapacağımız bu yatırım, kuru kayısının arz süresini uzatacak. Kayısının ortak kullanıma uygun bir şekilde işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli makine ve ekipman burada yer alacak. Böylelikle, KOBİ'ler arasındaki iş birliğini ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kuracağımız tesisteki elektrik ihtiyacının yüzde 40'ı güneş enerjisiyle karşılanacak. Burada ürün standardizasyonunu sağlamak üzere gerekli test ve analizlerin yapılabileceği bir laboratuvar da kuracağız."

"ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİYLE, KURU KAYISI TİCARETİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Varank, lisanslı depoculukla kuru kayısı borsasını da hayata geçireceklerini belirterek, "Elektronik ürün senetleriyle, kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler sayesinde ürün teminat olarak kullanılabilecek, nakde çevrilebilecek ve üreticilerin nakit ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanabilecek. Senet sahipleri ürünleri hakkında güncel bilgi ve kontrol imkanına erişecek, böylelikle de ticari işlemler güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. Hiç şüphe yok ki bu yatırım hem Malatya'ya hem de ülkemize katma değer olarak misliyle dönecek. İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıda daimi bir rekabetçiliği yakalamış olacağız." dedi.

Malatya'nın sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, Doğu Anadolu Bölgesi'nin parlayan yıldızlarından olduğunu söyleyen Varank, "Biz Malatya ekonomisini daha ileriye taşımak adına, dolayısıyla Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için Bakanlık olarak tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız." diye konuştu.

"TEMEL ATMAYARAK BİR NETİCE ELDE EDEMEZSİNİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlediğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir yatırım ama malumunuz olmuştur, İstanbul'da bir belediye başkanı temel atmama töreni gerçekleştirdi. Yani insana derler ki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 'Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun.' diyorum. Biz temel atıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için hükümetimizle, yerel yönetimlerle büyük gayret gösteriyoruz. 'İşleyen demir ışıldar.' diyoruz. Temel atmayarak bir netice elde edemezsiniz."

DİĞER KONUŞMACILAR

Malatya Valisi Aydın Baruş da tarımın Malatya için çok önemli olduğunu, kent nüfusunun yüzde 30'unun tarım sektöründe istihdam edildiğini söyledi.

Baruş, "Yıllık yaklaşık 400 bin ton yaş kayısı, 100 bin ton da kuru kayısı üretimimiz var. Kuru kayısının yüzde 90'ını ihraç ediyoruz ve Türkiye'ye her yıl 250-300 milyon dolar civarında bir kaynağı kazandırıyoruz. Kayısıda gerek iklim gerekse talep şartlarından kaynaklanan fiyat istikrarsızlığının önüne geçmek çok önemli. Üreticinin mağdur olmaması için kayısı fiyatının istikrar kazanması gerekiyor. Bu anlamda da lisanslı depoculuk faaliyetinin bugün hayata geçirilmek üzere temelinin atılması çok önemli bir çalışma." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da bugün 14 milyon avroluk bir yatırımın temelini attıklarını, çalışmalarını durmadan sürdüreceklerini dile getirdi.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın konuşmalarının ardından Bakan Varank ve protokol üyelerince projenin temeli atıldı.

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