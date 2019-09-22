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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.09.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Bakan Varank: Türkiye'de ilk defa yapılıyor

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Bakan Varank: Türkiye'de ilk defa yapılıyor

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rapor, KOBİ'lerimizin bir nevi röntgenini çekip kendilerine sunacak. Türkiye'de ilk defa firma bazında böylesine detaylı bir çalışma yapılıyor. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi için önemli bir adım atıyoruz" açıklamasında bulundu.

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, kurum ve kuruluşların, mevzuatları kapsamında işletmelerle ilgili tuttukları idari kayıtları analiz etti.  KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

KOBİ ekosisteminin merkezindeki işletmelerin karnesini çıkaran rapor, 8 bölümden oluşuyor. İşletmeler, sadece kendileriyle ilgili rapora, elektronik
ortamda ücretsiz olarak ulaşabilecek. Raporda yer alan barkod sayesinde e-Devlet üzerinden raporun doğruluğu teyit edilebilecek. Bilgi amaçlı olarak hazırlanan, herhangi bir yorum içermeyen raporlar, resmi evrak niteliği taşımayacak.

Raporun hazırlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan veriler kullanıldı.

"DAHA GÜÇLÜ KOBİ'LERE İHTİYACIMIZ VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, raporun, e-Devlet üzerinden erişime açıldığını bildirdi. "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Varank, geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini açıkladıklarını anımsattı. Strateji bağlamında teknoloji odaklı sanayileşmeyi oldukça önemsediklerinin altını çizen Varank, "Katma değerli üretim liderliğinde küresel rekabette söz sahibi olmak için, daha güçlü KOBİ'lere ihtiyacımız var. KOBİ'lerimizin yüksek teknolojiyi tabana yayma konusunda daha aktif rol almasını istiyoruz. Bunun için de üretim ekosisteminde nasıl bir yere sahip olduklarının tespit edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'LERİN YOL HARİTALARINDA ETKİN ROL ÜSTLENECEK"

Bakan Varank, bu çerçevede KOSGEB olarak her bir KOBİ'ye, sadece kendilerinin görebileceği İşletme Değerlendirme Raporu oluşturduklarını belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ var. KOBİ'lerimiz bu raporla bulunduğu bölgede, Türkiye genelinde ve sektörel bazda nerede olduğunu görebilecek. Firma özelindeki bu raporlar sayesinde, işletmeler gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi'ne entegre edilerek, KOBİ'lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB'in de bu raporları ilerleyen süreçte kurgulayacağı destek programları için referans olarak kullanacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:
"KOSGEB, raporlardan çıkan makro ve mikro ölçekli analizlere göre, yeni destek programları oluşturacak veya mevcut destek programlarını revize edecek. KOBİ'lere destek verilirken bu raporlar da dikkate alınacak. Kısacası KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, KOBİ'lerimizin bir nevi röntgenini çekip kendilerine sunacak. Türkiye'de ilk defa firma bazında böylesine detaylı bir çalışma yapılıyor. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Şunu da mutlulukla ifade edeyim, bu çalışmada kullanılan yazılımı da KOSGEB kendisi geliştirdi." 

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