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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Bakan Varank: Teknoparklarımızda 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

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Bakan Varank: Teknoparklarımızda 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de 83 teknopark bulunduğunu belirterek, "44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge Merkezinin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 20 yıl önce mezun olduğunu, şimdiki öğrencilerin de 20 sene sonrasının temellerini attığını söyledi. Varank, hayatın gerçeklerinin mezun olduktan sonra görülmeye başlandığını belirterek, öğrencilere hayatlarını ilmek ilmek dokumalarını ve çaba göstermeleri tavsiyesinde bulundu. Varank, başarının kendiliğinden gelmediğini, azim ve tutku ile çalışılması gerektiğini kaydetti.

’ÜRETKEN GENÇLER İSTİYORUZ’

Rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın, teknoloji üretmekle mümkün olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Fikir üreten, Ar-Ge yapan, bunları rekabetçi ürüne dönüştüren ve bu ürünleri dünyanın her yerine satabilen girişimcilere ihtiyacımız var. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Hayallerini ülkemizin geleceği için hayata geçirmeye çalışan, üretken gençler istiyoruz. Dönüşüme yön verebilmek ve dönüşümün öncüsü olmak için hızlı ve doğru adımlar atmamız gerekiyor. Üstünlük alanlarımızı tespit edip, bu alanlarda yeteneklerimizi daha da geliştirmeliyiz. Tüm bunları yaparken de yerli ve milli kaynaklarımızdan en iyi şekilde istifade etmenin yollarını aramalıyız. İşte ’milli teknoloji’ hamlemiz tam olarak bu ruhun bir yansıması. Bu hamlenin başarısı da ancak sizlerin farkındalığı ve desteğiyle mümkün" diye konuştu.

TEKNOPARKLARDA 3,8 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Teknoloji üretimi için güçlü Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak bu ekosistemi geliştirmek ve beslemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitelerimizin bilimsel yetkinliklerini, pratik uygulamalara dönüştürmek çok önemli. Teknoparklar bu buluşmanın en kısa sürede ve en etkin şekilde gerçekleştiği yapılar. Akademik bilgi buralarda ticari ürüne dönüşüyor; parlak fikirlerin kuluçka evreleri buralarda tamamlanıyor ve firmalar arası etkileşim en verimli şekilde buralarda sağlanıyor. Teknopark firmaları; danışmanlık, ticarileşme, ihracat destekleri, kurumsallaşma ve uluslararası iş birlikleri gibi alanlarında devlet desteklerinden faydalanıyor. Bu sayede vizyonunu genişleten işletmeler; daha hızlı, daha esnek ve daha verimli bir şekilde iş modellerini oluşturabiliyor. Bakın 2001 yılında sadece 2 teknoparkımız vardı. Bugün 55 ilimizde 83 teknoparka sahibiz. Bunların 63’ünde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri aktif biçimde yürütülüyor diğerleriyse hızla faaliyete geçmek üzere çalışmalarını tamamlamak üzere. 44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi."

Bakan Varank’ın konuşmasının ardından sahnede kurdele kesilerek, Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge Merkezinin temsili açılışı yapıldı.

Öte yandan açılış töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın biyografi bilgilerini vererek, "Sizi tanıyanlara, sizin tanıdıklarınıza sorduk. ’Ne çıkıyor acaba?’ diye. Bilgi toplama kaynaklarımız da vardı. ’Hızlı, aceleci, uykusuzluğa karşı dayanıklı, cumhurbaşkanımızın tabiriyle atom karınca, duygulu, liyakatli, hakkaniyetli, alçak gönüllü, samimi, altıncı hissi çok güçlü’ dediler" dedi.

Rektör İbiş’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Varank, "Hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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