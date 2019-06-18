Bakan Varank: Teknofest’i uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin 81 ilinde 100 tane Deneyap Atölyesi açıp tasarım kodlama, siber güvenlik gibi yıkıcı teknolojilerde çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz" dedi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Teknofest’i uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz" dedi.

Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Fizik Olimpiyat ve Türkiye Proje yarışmaları birincileriyle TÜBİTAK genel merkezinde buluştu. Yarışma birincileriyle kahvaltı yapan Bakan Varank, daha sonra stantları tek tek gezerek projelere ilişkin bilgiler aldı.

Geleceğin bilim insanları, hazırladıkları özel projelerle hayran bıraktı. Yarışma birincilerine 10 GB internet hediye eden Bakan Varank ve öğrenciler arasında renkli diyaloglar yaşandı.

"TÜBİTAK BİLİMİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ PROJELER GELİŞTİRİYOR"

TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilimin gelişmesi adına önemli bir sorumluluk üstelendiğini ifade eden Bakan Varank, "Her yıl düzenlenen ortaokul araştırma projeleri ve lise araştırma projelerinin birincileri kazandıkları projelerin burada uygulamalarını gösterdiler. Çocuklarımızla gençlerimizle konuştuğumuzda çok etkileniyoruz. Biraz önce stantları gezdim. Ortaokullarda 13. Ulusal yarılmaları düzenledik. Liselerde ise 50. Yılımızı gerçekleştirmiş olduk. TÜBİTAK Türkiye'de bilimin gelişmesi için özellikle bilimle gençlerimizi yetiştirmek için önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu proje de onlardan bir tanesi. Burada başarı sağlayan öğrencilerimiz uluslararası yarışmalara gidip diğer uluslararası çocuklarla yarışıyorlar. Bizim bütün gayemiz milli teknoloji hamlesi çerçevesinde çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilimle, teknolojiyle hem hal olacak bir şekilde yetiştirmek. Önümüzdeki süreçte buna yönelik politikaları uygulamaya koyduk Bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

"ÖZELLİKLE ASTROFİZİKLE İLGİLENEN ÇOCUKLARIMIZI ANTALYA’DA MİSAFİR EDECEĞİZ"

Bilim yarışmalarının devam edeceğini söyleyen Varank, Ağustos ayında yapılacak Ulusal Gözlem Şenliğine ilişkin konuştu. Varank, "Özellikle astrofizikle ilgilenen çocuklarımızı Antalya’da misafir edeceğiz. Onlarla gezegenleri izleme fırsatımız olacak. Astrofizikle ilgili çeşitli dersler yapacağız. Bildiğiniz gibi Deneyap atölyelerimizi hayata geçirdik. Burada da geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için Türkiye'nin 81 ilinde 100 tane Deneyap Atölyesi açıp tasarım kodlama, siber güvenlik gibi yıkıcı teknolojilerde çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Bizim bütün gayemiz önümüzdeki süreçte ülkemizi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak. Bunu yapabilmek için bilim teknoloji ile ilgilenen gençlerimizin sayısını artırmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi çok başarılı gençlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST’İ ULUSLARARASI BİR BOYUTA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Bu sene Teknofest'in ikincisinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekleyen Varank, "Geçen yıl Teknofest’in ilk yılıydı ve 550 bin çocuğumuz Türkiye'nin her tarafından bu festivale katıldı. İlgi çekici konulardan haberdar oldular. Yarışmalar düzenledik. Otonom deniz araçları yarışması gibi, sürü İHA yarışması gibi. Hem lise, hem üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışmalar düzenledik. Bu sene inşallah ikincisini Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğiz. Teknofest’i uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bu yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye genelinde 25 bin 625 öğrencinin hazırladığı 16 bin 679 proje ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 16 bin 373 öğrencinin hazırladığı 12 bin 85 proje başvurusu, uzman akademisyenlerce bilimsel kriterler göre değerlendirildi. Yarışmaların ön değerlendirme ve bölgesel değerlendirme aşamalarını başarıyla geçerek final yarışmalarına katılan 22 projenin sahibi 32 öğrenci Birincilik ödülü kazandı.

Bu yıl lise finalinde 220 projeden 107 projeye 1.’lik, 2.’lik, 3.’lük ve teşvik ödülleri verildi. Bu kapsamda öğrenci ve danışmanlara 566 bin TL ödül ücreti verildi. Ortaokul için 180 projeden 90 projeye 1.’lik, 2.’lik, 3. ’lük ve teşvik ödülleri verildi. Bu kapsamda öğrenci ve danışmanlara toplamda 280 bin TL ödül ücreti verildi.

Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı olimpiyatta Fizik Olimpiyat Takımı 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi oldu. Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti. Avrupa Fizik Olimpiyatı’nın 3. senesinde 1.'lik elde eden Fizik Olimpiyat Takımı 3 Altın madalya kazanabilen tek ülke oldu.

Fizik Olimpiyat Takımındaki öğrenciler 2018 yılı mayıs ayında yapılan 26. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavına giren 7 bin 184 öğrenciden Fizik alanında yarışan öğrenciler içerisinden ilk 50'ye girerek Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı'na girmeye hak kazandı. İkinci Aşama Sınavı'nda ulusal derecelerini elde eden öğrenciler Kış Okulu'nda aldıkları eğitimin ardından takım seçme sınavlarında başarılı olarak Ülkemizi bölgesel ve uluslararası olimpiyatlarda temsil edecek takıma girmeye hak kazandılar. Başarıları ile göğsümüzü kabartan Fizik Olimpiyat Takımımız 7-15 Temmuz 2019 tarihlerinde İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsil edecek.