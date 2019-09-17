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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.09.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Bakan Varank TEKNOFEST İstanbul'da: Girşimci olun

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Bakan Varank TEKNOFEST İstanbul'da: Girşimci olun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Abiniz olarak sizlere bir tavsiyem var; girişimci olun. Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. Açılışta konuşan Bakan Varank, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını ve TEKNOFEST'in bu yolda coşkularını diri tuttuğunu anlattı.

Burada düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak." diye konuştu.

Varank, şunları kaydetti:
"Değerli arkadaşlar, şunu unutmayın; sizler büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin evlatlarısınız. Bu yüzden size küçük düşünmek yakışmaz. Bizim geleceğe yönelik çok iddialı hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi, dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Tabi bu başarıya ulaşmak için çok çalışmamız çok gayret etmemiz gerekiyor. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok. Ama en büyük sermayemiz olan sizler, yani gençler varsınız."

İyi yetişmiş bir nesille Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedefin olmadığına dikkati çeken Varank, "İlgi alanınız ne olursa olsun, yaptığınız işin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışın. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Merakınızın üzerine gidin. Tabi bunun için önce kabiliyetlerinizi, içinizdeki cevheri keşfetmeniz gerekiyor. İşte burada düzenlediğimiz yarışmalar bu yüzden çok önemli." şeklinde konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN 82 MİLYON TARAFINDAN SAHİPLENİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız." dedi.

Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesiyle yeni bir döneme girdiğini dile getiren Varank, bu hamlenin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istediklerini söyledi.

Varank, bu nedenle TEKNOFEST gibi organizasyonları çok önemsediklerine işaret ederek, "Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye’yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her tarafına yayılacak." değerlendirmesinde bulundu. 

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