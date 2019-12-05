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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

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Bakan Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Özellikle helal gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında yapabileceğimiz iş birliklerine yönelik verimli görüşmeler yaptık. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde önümüzdeki meseleleri çözüme kavuşturarak yeni yatırım imkanlarını değerlendireceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirterek, "Özellikle helal gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında yapabileceğimiz iş birliklerine yönelik verimli görüşmeler yaptık. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde önümüzdeki meseleleri çözüme kavuşturarak yeni yatırım imkanlarını değerlendireceğiz." dedi.

19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı'na katılmak üzere Tataristan'da bulunan Varank, Cumhurbaşkanı Minnihanov ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 45 dakika süren görüşmede, Türkiye ve Tataristan arasındaki ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.
Bakan Varank ve Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde Tataristan'ın önemli konumu olduğunu dile getiren Varank, tarihi bağların yanı sıra ülkede 140'a yakın Türk şirketinin 2,5 milyar dolara yakın yatırımı bulunduğunu söyledi. Varank, "Bu firmalar hem Rus hem Tataristan ekonomisine faydalı olurken Türkiye'den de ihracata katkı sağlıyor." diye konuştu.

KARŞILIKLI YATIRIMLARI ARTIRMA HEDEFİ

Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde ülkeler arası işbirliklerinin önemini vurgulayan Varank, "Firmalarımızın burada daha çok yatırım yapmasını teşvik ederken, aynı zamanda buradaki güçlü global firmaların da Türkiye'ye gelerek yatırım yapmasını ve yaptıkları yatırımlarla hem Türkiye pazarını hem de üçüncü ülkelerdeki pazarları hedeflemelerini istiyoruz." dedi.

Varank, Türkiye ve Tataristan arasındaki güçlü ilişkileri ve yatırımları görmek, mevcut ilişkilerin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirmek için ülkeyi ziyaret ettiğini vurguladı.

Ziyaretinin çok verimli geçtiğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bugün bir Türk firması 50 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere yeni bir anlaşmaya imza koydu. Özellikle helal gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında yapabileceğimiz iş birliklerine yönelik verimli görüşmeler yaptık. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde önümüzdeki meseleleri çözüme kavuşturarak yeni yatırım imkanlarını değerlendireceğiz. Bu manada bu ziyaret hedefine ulaştı diyebiliriz."

TATARİSTAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARINI ZİYARET EDECEK

Varank, Tataristan ziyaretinin yarın da devam edeceğini, Tataristan'daki Özel Endüstri Bölgesi'nde faaliyet gösteren Türk firmalarını ziyaret edeceklerini ve yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunacaklarını belirtti.

Bir gazetecinin Coşkunöz Holding'in Tataristan'daki yatırımlarına ilişkin sorusu üzerine Varank, şirketin Tataristan'ın otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren güçlü firma olmasının yanı sıra Türkiye'nin de önemli firmalarından biri olduğunu söyledi.

Varank, "Coşkunöz'ün Tataristan'ın kendilerine sağladığı verimli imkanları daha da ileriye götürmek için yatırımlarını artırma niyeti var. Özellikle burada satın almalarla birlikte çok daha büyük bir şirket haline gelmek için Rusya içerisindeki finans kaynaklarını da kullanmak istiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki Tataristan ziyaretine ilişkin bir soruya Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tataristan ile gönül bağı olduğunu, "Tatar halkının kendisini tekrar Tataristan'da görmek istediğini" ileteceğini ifade etti.

"TÜRK ŞİRKETLERİ TATARİSTAN EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da Bakan Varank'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tataristan ekonomisinin son dönemde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Minnihanov, Türk firmalarının ülkede büyük yatırımları olduğunu ve söz konusu şirketlerinin istihdama katkı sunduğunu belirterek, "Türk şirketleri Tataristan ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Tataristan'da ürettikleri ürünlerle ülkemizin ithalata bağımlılığının azalmasını sağlıyor." dedi.

Minnihanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki sıcak ilişkinin iki ülke arasındaki ilişkileri de olumlu etkilediğini, iki liderin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

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