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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
16.10.2018 - 16:37, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Varank sanayi üretimi verilerini deÄŸerlendirdi

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Bakan Varank sanayi üretimi verilerini deÄŸerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank: "Veriler, dÃ¶viz kurundaki belirsizliÄŸin ve dÄ±ÅŸsal ÅŸoklarÄ±n en yoÄŸun biÃ§imde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gelmesine raÄŸmen, TÃ¼rk sanayisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve direncini bir kez daha kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k sanayimiz iÃ§in zorlu dÃ¶nem geride kalmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kinci '100 GÃ¼nlÃ¼k Ä°craat ProgramÄ±'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± da zaman kaybetmeksizin baÅŸlattÄ±k" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, sanayi Ã¼retim endeksinin aÄŸustosta piyasa beklentilerine kÄ±yasla olumlu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirterek, "Veriler, dÃ¶viz kurundaki belirsizliÄŸin ve dÄ±ÅŸsal ÅŸoklarÄ±n en yoÄŸun biÃ§imde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gelmesine raÄŸmen, TÃ¼rk sanayisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve direncini bir kez daha kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k sanayimiz iÃ§in zorlu dÃ¶nem geride kalmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Varank, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, aÄŸustos ayÄ± sanayi Ã¼retim endeksi verilerini deÄŸerlendirdi. AÄŸustosta sanayi Ã¼retim endeksinin piyasa beklentilerine kÄ±yasla olumlu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret eden Varank, endeksin geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Varank, aÄŸustos ayÄ±yla birlikte 8 ayda sanayi Ã¼retimindeki artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 6,6 olduÄŸunu aktararak, "Bu veriler, dÃ¶viz kurundaki belirsizliÄŸin ve dÄ±ÅŸsal ÅŸoklarÄ±n en yoÄŸun biÃ§imde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gelmesine raÄŸmen, TÃ¼rk sanayisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve direncini bir kez daha kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k sanayimiz iÃ§in zorlu dÃ¶nem geride kalmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

En dikkat Ã§ekici geliÅŸmenin yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼retimindeki yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 26,8'lik ve aylÄ±k yÃ¼zde 9'luk artÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§eken Varank, bu durumun Yeni Ekonomi ProgramÄ±'ndaki yÃ¼ksek katma deÄŸerli Ã¼retime geÃ§iÅŸ hedefini destekler nitelikte olduÄŸunu bildirdi.

"YÃœKSEK KATMA DEÄžERLÄ° ÃœRETÄ°M TEMEL Ã–NCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z"

Varank, aÄŸustosta ana sanayi gruplarÄ±nda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸÄ±n sermaye malÄ± Ã¼retiminde gÃ¶zlendiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu kalemde geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 5,3 ve bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 2'lik bir artÄ±ÅŸ meydana geldi. Bu tablo, Ã¼retime dÃ¶nÃ¼k yatÄ±rÄ±mlarÄ±n devamÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu bir gÃ¶stergedir. BakanlÄ±k olarak, yurt iÃ§i Ã¼retim gÃ¶stergelerindeki aylÄ±k deÄŸiÅŸimleri sektÃ¶r bazlÄ± detaylÄ± bir biÃ§imde analiz ediyor, atÄ±lmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± sÃ¼ratle atÄ±yor ve uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z politikalarÄ±n sÄ±kÄ± takibini yapÄ±yoruz. AÄŸustos ayÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z finansal saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± 17 AÄŸustos'ta Ã¼reticilerimiz iÃ§in Destek ve Ã–nlem Paketi'ni aÃ§Ä±kladÄ±k. Burada yer alan eylemlerin Ã§oÄŸunu baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde hayata geÃ§irdik, geri kalan kÄ±sÄ±mda ise Ã¶nemli ilerlemeler kaydettik."

BakanlÄ±ÄŸÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan "100 GÃ¼nlÃ¼k Ä°craat ProgramÄ±"ndaki taahhÃ¼tlerini birer birer hayata geÃ§irdiÄŸini vurgulayan Varank, "Ä°kinci '100 GÃ¼nlÃ¼k Ä°craat ProgramÄ±'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± da zaman kaybetmeksizin baÅŸlattÄ±k." ifadesini kullandÄ±.
Varank, Enflasyonla Topyekun MÃ¼cadele ProgramÄ± kapsamÄ±nda sanayicilerin finansman maliyetlerini aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekmek, yÃ¼ksek katma deÄŸerli Ã¼retimi desteklemek ve ithalatÄ± azaltmak Ã¼zere atacaklarÄ± adÄ±mlarÄ± ilan ettiklerini anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve ilgili kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ±, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, giriÅŸimciler, KOBÄ°'ler ve sanayiciler iÃ§in seferber edilmiÅŸ durumdadÄ±r. 'Milli teknoloji, gÃ¼Ã§lÃ¼ sanayi' vizyonumuzla yÃ¼ksek katma deÄŸerli Ã¼retim en temel Ã¶nceliÄŸimizdir. HiÃ§ ÅŸÃ¼phe yok ki bu Ã¶ncelik, Ã¼lkemiz ekonomisinin gÃ¼Ã§lÃ¼ ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bÃ¼yÃ¼me performansÄ±nda kilit rol oynayacaktÄ±r."

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