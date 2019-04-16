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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

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Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Şubat ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimi sürdürdü. Yüksek teknolojili üretim artışı ise aylık yüzde 12,3 olarak gerçekleşti." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimini sürdürdüğünü belirterek, "Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyümek, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu. 

Yüksek teknolojili üretimdeki artışa dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
 
"Şubat ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimi sürdürdü. Yüksek teknolojili üretim artışı ise aylık yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyüme, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak." 

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